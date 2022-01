Update startet: Firewall-Experte SonicWall von Jahr 2022-Bug betroffen

SonicWall Support-Mitteilung Seit dem 1. Januar 2022 tritt bei SonicWall Email Security-Produkten ein Problem auf, das dazu führt, dass Junkbox- und Nachrichtenprotokoll-Updates fehlschlagen. Administratoren und E-Mail-Benutzer werden mit den folgenden zwei Problemen konfrontiert:



Es ist nicht möglich, auf die Junk Box zuzugreifen oder neue E-Mails aus dem Junk zu entfernen.

Es ist nicht möglich, die ein- und ausgehenden E-Mails über die Nachrichtenprotokolle zu verfolgen. Seit dem 1. Januar 2022 tritt bei SonicWall Email Security-Produkten ein Problem auf, das dazu führt, dass Junkbox- und Nachrichtenprotokoll-Updates fehlschlagen. Administratoren und E-Mail-Benutzer werden mit den folgenden zwei Problemen konfrontiert:

Y2K22 bei Microsoft

SonicWall hat bestätigt, dass einige seiner E-Mail Security- und Firewall-Produkte von dem Y2K22-Bug betroffen sind, der seit dem Jahreswechsel diverse Fehler verursachte. Wie das Unternehmen inzwischen mitteilte , können E-Mail-Nutzer und Administratoren auf den betroffenen Systemen (Hosted E-Mail Security, E-Mail Security Appliance und Firewall Anti-Spam Junk Store) nicht mehr auf die Junk-Box zugreifen oder neu eingegangene E-Mails aus dem Junk-Filter entfernen. Laut SonicWall werden Kunden auch nicht mehr in der Lage sein, ein- und ausgehende E-Mails anhand der Nachrichtenprotokolle zu verfolgen, da diese nicht mehr aktualisiert werden. Die regulären Funktionen der Produkte sind damit stark beeinträchtigt.Nicht alle Fehler werden dabei auch als solche angezeigt. Admins sollten aber Meldungen in den Log-Dateien sehen, die auf einen Datumsfehler hinweisen.SonicWall hat aber bereits erste Patches veröffentlicht, die die Probleme im Zusammenhang mit dem jüngsten Microsoft Y2K22 Exchange Server-Bug beheben. Das Cybersicherheitsunternehmen hat die folgenden Probleme festgestellt, mit denen Administratoren und Nutzer der E-Mail-Sicherheitsprodukte während der Y2K22-Krise konfrontiert waren:Der Y2K22-Fehler beruht auf ein massives Problem bei der Datumsverarbeitung in diversen Software-Produkten. Der neue Datumswert ab "2.201.010.001" übersteigt das, was die Server mit dem aktuellen Int32-Datentyp verarbeiten können. Infolgedessen stürzte die Malware-Prüf-Engine ab, und E-Mails und Nachrichten blieben so in den "Transportwarteschlangen" von Exchange Servern. Betroffen waren dabei laut Microsoft Windows Server 2016 und 2019.