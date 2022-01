Garmin Fenix 7, 7S, 7X und Epix2: Details zu den neuen Smartwatches

Der Navigations-Spezialist Garmin stellt mit der Fenix 7-Serie und der Wiederauflage der Garmin Epix in Kürze gleich eine ganze Armada neuer Smartwatches vor. Neben Updates der Fenix-Serie lässt man mit der Garmin Epix 2 ein beliebtes altes Modell mit OLED-Bildschirm auferstehen.

Garmin bietet viel - für einen recht hohen Preis

Technische Daten der Garmin-Uhren (Solar-Modelle jeweils in Klammern) Modell Fenix 7 (Solar) Fenix 7X Solar Fenix 7S (Solar) Epix 2 Display 1,3 Zoll, Transflexive MIP LCD Touch, 260 x 260 Pixel, Reinforced Glas (Power Glass) 1,4 Zoll, Transflexive MIP LCD, 280 x 280 Pixel, Power Glass 1,2 Zoll, Transflexive MIP LCD Touch, 240 x 240 Pixel, Reinforced Glas 1,3 Zoll, AMOLED Touch, 454 x 454 Pixel Funktionen Distanz, Höhenmesser, EKG Herzfrequenzmessung, Speed/RPM, Geschwindigkeit, Herzfrequenzzonen, Schrittzahl, Stress-Level, Schlafdauer, -stufen, -qualität, Erholungszeit, Kalorienverbrauch GPS Ja (GLONASS, GPS, Galileo) Kompass Ja Konnektivität WLAN, BT, ANT+ Wasserdicht 10 ATM Akkulaufzeit Smartwatch: bis zu 18 Tage (22 Tage mit Solar) Smartwatch: bis zu 28 Tage, 37 Tage mit Solar Smartwatch: bis zu 11 Tage (14 Tage mit Solar) Smartwatch: bis zu 16 Tage GPS only: 57 Stunden (73 Stunden mit Solar) GPS only: 89 Stunden, 122 Stunden mit Solar GPS only: 37 Stunden (46 Stunden mit Solar) GPS-Modus: bis zu 42 Stunden Expeditions-GPS: bis zu 40 Tage (74 Tage mit Solar) Expeditions-GPS: 62 Tage, 139 Tage mit Solar Expeditions-GPS: 26 Tage (43 Tage mit Solar) n.v. Material Gehäuse Edelstahl (PVD), Armband Silikon Gehäuse Edelstahl, PVD, Armband Silikon Gehäuse Edelstahl (PVD), Armband Silikon Gehäuse Edelstahl, Armband Silikon Sonstiges Solar Charging bei Solar-Modell Solar Charging Solar Charging bei Solar-Modell Benachrichtigungen zu E-Mails, SMS, Apps, Konversationen, Kalender, Kartenspeicher Gewicht 79g 96g 63g 76g

Garmin

Die neuen Garmin-Smartwatches bieten die üblichen Fitness- und Sport-Tracking-Funktionen, diverse Gesundheits-Features und Navigations-Unterstützung, die man von dem Hersteller gewohnt ist. Mit der Garmin Epix 2 lässt das Unternehmen jetzt eine der ersten GPS-fähigen Smartwatches mit Kartenspeicher auferstehen und vereint dabei moderne Technik mit klassischer Optik.Im Grunde verschmelzen bei der Epix Gen2 die Funktionen von Produkten wie der jüngst vorgestellten Garmin Venu 2 Plus und das Design im Stil der Fenix-Serie, so dass man also Lifestyle-Features mit einer gewissen Widerstandsfähigkeit kombiniert. Dazu gehört auch, dass die Epix 2 zwar aussieht wie eine Smartwatch für Sportler aller Art mit einem gewissen Fokus auf das "Outdoor"-Leben, andererseits aber unter anderem Garmin Pay, Spotify und diverse andere Sport-Apps sowie Karten und Tracking für Goldspieler bietet.Das 1,3 Zoll großes AMOLED-Display hebt sich deutlich von den transflexiven MIP-LCDs der Fenix-Serie ab und bietet eine deutlich höhere Auflösung. Natürlich bietet die 47 Millimeter große Smartwatch zu einem Preis von fast 1000 Euro auch allerhand Fitness- und Tracking-Funktionen und EKG-Herzfrequenzmessung.Die Fenix 7-Serie ist wie immer deutlich stärker auf Wanderer und andere Outdoor-Sportler ausgerichtet. Die Transflective MIP-Displays bieten teilweise Touch-Unterstützung, jedenfalls bei den Modellen ohne Solar-Panel im Display, und sind deutlich leichter im Freien ablesbar als normale Panels. Dafür fällt ihre Auflösung mit 260 x 260 bzw. 240 x 240 Pixeln bei den kleineren Modellen deutlich geringer aus.Im Gegenzug punktet die Fenix 7-Reihe eben mit deutlich längerer Akkulaufzeit , der Möglichkeit zur Nutzung des Expeditions-GPS' und der Option auf Solar-Charging. Die bekannte TopoActive-Karten und ein Pulse OX2-Sensor sind ebenfalls an Bord. Außerdem kann man auch hier Musik unterwegs hören, wobei auch Spotify, Deezer oder Amazon Music unterstützt werden. Preislich liegen auch diese Varianten weit oben auf der Skala und kosten jeweils ab 700 Euro aufwärts.Die Garmin Fenix 7X Solar ist mit 51 Millimetern Durchmesser mal wieder der "Klopper" unter den neuen Smartwatches des Herstellers. Sie bietet deutlich längere Laufzeiten und ein mit 1,4 Zoll größeres Display mit höherer Auflösung von 280x280 Pixeln, wiegt mit 96 Gramm aber auch erheblich mehr.