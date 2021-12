Garmin Venu 2 Plus: Neue Smartwatch mit Assistant-Button im Detail

Garmins neue Smartwatch Venu 2 Plus zeigte sich in der letzten Woche bereits zusammen mit den anderen neuen Wearable-Modellen , die wohl zur CES 2022 vorgestellt werden sollen. Uns liegen jetzt die Daten der neuen Smartwatch des US-Herstellers vor.

Smartwatch mit Extra-Taste für Nutzung von Sprachassistenten

Technische Daten zur Garmin Venu 2 (+) Modell Venu 2 Venu 2+ Display 1,3 Zoll, 416 x 416 Pixel AMOLED, AlwaysOn (optional), Corning Gorilla Glass 3 Material faserverstärktes Polyester, Lünette Edelstahl faserverstärktes Polyester, Lünette und Rückseite aus Edelstahl Verbindungen Bluetooth, ANT+, WIFI Besonderheiten 25 Sport-Apps, Garmin Coach, Voice Assistent (via Smartphone, nur 2+), Smart Notifications, Garmin Pay, Rabbit Card, Connect IQ (nur Android), Herzfrequenz, Puls Oxymeter, Atemtracking, Kalorienzähler uvm. Satelliten GPS, Glonass, Galileo Wasserdicht 5 ATM Maße 45,4 x 45,4 x 12,2 mm 43,6 x 43,6 x 12,6 mm Akku Bis zu 11 Tage Bis zu 9 Tage Gewicht 49 Gramm 51 Gramm

Garmin

Die Garmin Venu 2 Plus unterscheidet sich äußerlich auf den ersten Blick nur unwesentlich von der "Non-Plus"-Version. Das Display ist mit einem Durchmesser von 1,3 Zoll und einer Auflösung von 416x416 Pixeln identisch. Das AMOLED-Panel unterstützt optional natürlich ebenfalls den Always-On-Modus. Gleichzeitig schrumpft der Durchmesser der Uhr auf nur noch knapp 44 Millimeter.Erst auf den zweiten Blick zeigt sich ein äußerlicher Unterschied: die neue Smartwatch hat eine dritte Taste und besitzt außerdem eine rückwärtige Abdeckung aus Edelstahl. Vorn kommt ebenfalls Edelstahl zum Einsatz, während die Display-Abdeckung aus Corning Gorilla Glass 3 besteht. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Venu 2 Plus nur für 20 Millimeter breite Armbänder gedacht ist.Der Akku der neuen Venu 2 Plus hält "nur" maximal neun Tage im Smartwatch-Modus durch, während man bis zu 10 Tage per Batteriesparmodus mit aktivierten Smartwatch-Features erzielen kann. Aktiviert man das GPS mit eingeschalteter Musik, sollen acht Stunden Laufzeit möglich sein. Ohne Musikwiedergabe sollen beim GPS-Modus immerhin bis zu 24 Stunden möglich sein.Die wirkliche Neuerung der Garmin Venu 2 Plus steht in Verbindung mit der dritten Taste am Gehäuse. Sie dient der Aktivierung des jeweiligen Sprachassistenten, der vom Träger der Uhr auf seinem mit der Uhr per Bluetooth verbundenen Smartphone genutzt wird. Auf diesem Weg kann man künftig also mit dem Google Assistant oder Apple Siri kommunizieren, ohne das Smartphone aus der Tasche zu ziehen.Außerdem kann der Nutzer die Garmin Venu 2 Plus auf Wunsch auch zum Annehmen und Durchführen von Telefonanrufen über die Uhr nutzen. Mit Hilfe einer Spracherkennung kann man zudem schnell und einfach per "Voice to Text" auf Nachrichten antworten. Der weitere Funktionsumfang ist ansonsten vollkommen identisch zur normalen Garmin Venu 2 oder 2S.Die Smartwatch liefert also mehr als 25 integrierte Sports-Apps, kann das Stressniveau und den Schlaf überwachen, GPS, Schrittzähler, VO2 Max- und Pulse Ox-Messung und diversen weiteren bekannte Features der Garmin Smartwatches sind ebenfalls an Bord. Der Speicher der Uhr reicht wie bisher für bis zu 650 Musikstücke und eine Wasserdichtigkeit bis 50 Meter ist gewährleistet.Wann und zu welchen Preisen die neue Garmin Venu 2 Plus im Handel zu haben sein wird, wissen wir noch nicht.