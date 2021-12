Japanischer Forscher erfindet Geschmacks-TV zum Abschlecken

Ist das eine Erfindung, auf die die Welt nur gewartet hat? Oder eine Spinnerei eines verrückten Professors? Wir tendieren ja zu letzterem, aber wer weiß, vielleicht wartet die Welt auf Geschmacksfernsehen. Ein Japaner ist sich jedenfalls sicher, dass seine Erfindung eine Zukunft hat.

So schmeckt das Fernsehbild

Es ist vielleicht nicht die Pandemie-tauglichste Erfindung, jedenfalls nicht, wenn sich mehrere Personen einen Haushalt teilen, vom öffentlichen Raum gar nicht erst zu sprechen. Das hindert Homei Miyashita, Professor an der Meiji Universität, aber natürlich nicht daran, sich konkrete Anwendungszwecke für seine Erfindung auszudenken.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sieht Miyashita gerade in Pandemiezeiten Potenzial für den Fernseher, der sich "Taste the TV" (TTTV) nennt, also so viel wie "Schmeck den TV". Denn ein solches Gerät könne helfen, mit der Welt draußen zu interagieren, vor allem dann, wenn man beruflich mit Essen und Geschmack zu tun hat, wie etwa Sommeliers oder Köche.Der TTTV, den Miyashita gemeinsam mit 30 Studenten entwickelt hat, verwendet ein Karussell aus zehn "Geschmackkanistern", deren Inhalte gemischt werden, um ein spezielles Aroma zu erschaffen oder nachzuahmen. Das wird - unter Einhaltung der notwendigen Hygiene - auf einen TV-Bildschirm gesprüht. Der Zuseher kann oder besser soll die Paste abschlecken und auf diese Weise eine Idee bekommen, wie eine auf dem Display dargestellte Speise schmeckt."Ziel ist es, den Menschen die Erfahrung zu ermöglichen, in einem Restaurant auf der anderen Seite der Welt zu essen, auch wenn sie zu Hause bleiben", sagt Miyashita. Der Forscher, der sich der Wechselwirkung zwischen Menschen und Inhalten widmet, hat sich bereits mehrere Erfindungen zum Thema Geschmack ausgedacht, darunter eine Gabel, die den Geschmack verstärkt.