Habeck bringt deutsche Chip-Firmen für 10-Mrd.-Förderung in Position

Die neue Bundesregierung bringt kurz nach ihrer Konstituierung direkt ein Förderprogramm zum Ausbau einer deutschen Halbleiter-Industrie auf den Weg. 32 Unternehmensprojekte seien ausgewählt worden, die man mit EU-Geldern ausstatten will.

Firmen aller Größen

Es geht um insgesamt über 10 Milliarden Euro, die als Anreize und Unterstützung eingesetzt werden können. Das Geld stammt dabei aus dem so genannten "Important Project of Common European Interest" (IPCEI), mit dem Wirtschaftsbereiche gefördert werden, die für die Interessen Europas als besonders wichtig erachtet werden. Die zweite Runde dieses Projektes konzentriert sich auf die Mikroelektronik und hier vor allem auf die Chipherstellung."Die weltweiten Lieferengpässe zeigen: Deutschland und Europa haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, unseren Bedarf an Mikroelektronik selbst zu decken und Produktion wieder stärker nach Deutschland und Europa holen", sagte Robert Habeck (Grüne), der das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWi) jetzt seit knapp zwei Wochen leitet.Im Ministerium wurden die 32 Unternehmen ausgewählt, nun werden sie gesammelt in den europäischen Vergabeprozess eingebracht. Insgesamt haben 20 Mitgliedsstaaten der EU Vorschläge eingereicht, die rund 90 Unternehmen umfassen. Deutschland ist hier also mit dem größten Umfang mit dabei. Laut Habeck stehen Firmen aller Größenklassen auf der Liste - von Branchenführern über mittelständische Produzenten bis hin zu Halbleiter-Startups.Die Förderung der Halbleiter-Branche soll sich dabei in eine Neuausrichtung der gesamten Wirtschaft einbetten. "Wir wollen die Chipproduktion in Deutschland und Europa stärken und unabhängiger von internationalen Lieferketten werden. Dabei setzen wir auf innovative, energieeffiziente und klimafreundliche Technologien, um die Transformation unserer Industrie in Richtung CO2-Neutralität voranzutreiben", erklärte der Minister.