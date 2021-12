Neue Smartwatches: Garmin Epix, Fenix 7, Instinct 2, Venu 2 Plus & Co

Garmin Epix Gen2. Der Wearables-Spezialist Garmin bereitet sich natürlich ebenfalls auf die CES 2022 Anfang Januar vor. Wir haben aber schon jetzt umfangreiches Bildmaterial zum aktualisierten Smartwatch-Portfolio vorliegen - inklusive vieler Neuauflagen und der neuen

Epix wird im modernen Gewand neu aufgelegt

Garmin stellt seine neuesten Smartwatch-Produkte häufig im Vorfeld der größten Consumer Electronics-Messe CES in Las Vegas vor. Auch im Jahr 2022 wird dies wohl der Fall sein. Wir haben zwar noch keine technischen Daten zu den neuen Wearables-Modellen von Garmin aufgetrieben, aber immerhin einen Haufen Bilder, die einen Überblick darüber bieten, was das Unternehmen vor hat.Garmin will in Kürze nicht nur dieundsowie diein einigen neuen Farbvarianten vorstellen, sondern plant auch einige neue Modelle. Im Mittelpunkt steht dabei unter anderem die neue, mit der man eine Modellreihe wiederbelebt, die vor mittlerweile sieben Jahren ihre Premiere feierte. Die Epix war Garmins erste GPS-fähige Uhr, die in der Lage war Karten auf ihrem Display darzustellen.Das neue Modell ist eine modernisierte Version mit deutlich größerem und zudem rundem Display, bei dem ein Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat sowie 316L-Edelstahl verwendet wird, das bis zu einer Tiefe von 100 Metern wasserdicht sein soll. Die neue Garmin Epix verfügt natürlich wieder über GPS-Untersützung und kann dank entsprechender Sensoren diverse Gesundheitsdaten sammeln, darunter die Sauerstoffsättigung des Blutes und natürlich auch die Herzfrequenz. Hinzu kommen die üblichen Tracking-Funktionen.Ebenfalls neu sind die, die mit einem überarbeiteten Design aufwarten. Diese Modelle sind wieder in verschiedenen Farbvarianten zu haben und bestehen ebenfalls aus Edelstahl und verstärktem Kunststoff. Die Tracking-Funktionalitäten sind ähnlich und es gibt wieder ein integriertes Solar-Panel, das in der Lage sein soll, den Akku einiger Varianten unterwegs ein wenig zu laden.Auch diesind neu, wobei es sich hier wieder um kompaktere GPS-fähige Smartwatches handelt, die mit einem E-Ink-Display ausgerüstet sind und damit zwar weniger komfortabel zu bedienen, dafür aber in Sachen Laufzeit langlebiger sein sollten. Auch sie bieten wieder diverse Tracking-Features, die neben Schrittzählung, GPS und Herzfrequenzmessung auch Informationen zur Schlafqualität und ähnlichem liefern.Zu guter letzt sei auch noch die neueerwähnt, zu der jetzt ebenfalls umfangreiches Bildmaterial aufgetaucht ist. Die mit einem OLED-Display ausgerüstete Edel-Smartwatch von Garmin bekommt offensichtlich eine weitere zusätzliche Taste spendiert, wobei deren Funktionsweise bisher noch unklar ist.Wann und zu welchen Preisen Garmin sein neues Smartwatch-Portfolio auf den Markt bringt, ist derzeit noch genauso offen wie die meisten technischen Daten der neuen Modelle.