190 Sender und viele Vorteile: waipu.tv Perfect Plus 2 Monate gratis

190 unterschiedliche Sender, 100 Stunden Aufnahmespeicher, eine HD-Option und gleichzeitiges Streamen mit 4 Geräten: Das sind nur einige der Vorteile, die man mit waipu.tv Perfect Plus genießt. Dank Aktion ist das Paket jetzt für 2 Monate kostenlos.

Richtig gutes IP-TV mit einer Menge netter Features für den TV-Alltag

Im Anschluss alle Vorteile, die man dank der waipu.tv Perfect Plus-Aktion zwei Monate kostenlos nutzen kann:

Senderzahl: 190 Sender (z.B. ARD, ZDF, RTL, SAT.1 ProSieben, ARTE, etc.)

Aufnahmespeicher: 100 Stunden

Geräte gleichzeitig: 4

HD-Option enthalten

waiputhek mit Film- und Serien-Highlights

Pay-TV Option enthalten (z.B. 13th Street, SYFY, Warner TV Serie, Sony AXN, HISTORY, Romance TV, SPORT1+, etc.)

Pause-Funktion enthalten

Restart enthalten

Jederzeit monatlich kündbar

Eines ist klar: Was das Angebot an Internetfernsehen und Video-on-Demand angeht, ist waipu.tv einer der bekannten und großen Anbieter im deutschen Raum. Mit seinem Angebot von über 190 Sendern, davon 167 in HD, kann der Anbieter so ziemlich alles abdecken, was die Fernsehlandschaft zu bieten hat. Neben Klassikern wie ARD, ZDF, RTL, SAT.1, ProSieben oder ARTE sind hier unter anderem auch internationale Programme wie CNN enthalten.Wirklicher IP-TV-Genuss der nächsten Generation wird daraus mit dem Plus-Angebot, das jetzt für kurze Zeit 2 Monate lang gratis genutzt werden kann. Erstes Extra: Ein praktischer Aufnahmespeicher von 100 Stunden, der unter anderem auch das Pausieren und wieder Starten des Programms erlaubt. Weiterer Bonus: Die Nutzung von waipu.tv Perfect Plus ist mit bis zu vier Geräten gleichzeitig möglich, perfekt für Haushalte mimt mehreren Nutzern. Dazu kommt die waiputhek mit 30.000 Filme und Serien auf Abruf.Zu guter Letzt macht dann eine Tatsache bei Gefallen die weitere Buchung des Plus-Angebots sehr leicht: waipu.tv verzichtet bei seinen Angeboten auf lange Laufzeiten, hier ist jederzeit eine monatliche Kündigung möglich. Perfect Plus wird nach Ablauf des zweimonatigen Testzeitraums mit 12,99 Euro im Monat berechnet, daneben gibt es noch die Comfort-Option für 6 Euro im Monat, die bringt aber weniger Zusatz-Features und Sender mit.