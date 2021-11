Apple Putztuch: Kunden erhalten früher als gedacht Versandbestätigung

Apple macht seine Kunden in den USA jetzt eine verfrühte "Weihnachtsfreude" - denn anders, als zuletzt erwartet, liefert der Konzern bereits das überaus begehrte Putztuch aus. Für Neubestellungen aus man allerdings bis kommendes Jahr warten.

Frühzeitiger Versand gestartet

Wer hätte das gedacht: Apple hat mit seinem im Oktober vorgestellten 25-Euro-teuren Putztuch einen echten Hype ausgelöst . So viel war schon lange nicht mehr über Zubehör-Artikel des Unternehmens diskutiert worden. Falls ihr gerade dennoch nicht wisst, wovon die Rede ist: Apple bietet für 25 Euro (19 US-Dollar) ein kleines Stück "Hightech"-Stoff zum Reinigen von iPhone-, iPad- und Mac-Displays an. Vermutlich kann man damit auch andere Smartphones, Tablets und Computer-Bildschirme putzen. Apple schreibt dazu im Store : Das Poliertuch ist aus einem weichen, abrieb­freien Material und reinigt jedes Apple Display, auch Nano­textur­glas, schonend und gründlich. Käufer des neuen Poliertuchs von Apple können das Reinigungstool nun doch schon früher in die Hand nehmen, als sie dachten, denn die Auslieferung des Stoffzubehörs hat bereits begonnen. Laut Medienberichten in den USA versendet Apple derzeit die Versandbestätigungen.Das Poliertuch wurde am 18. Oktober in den Online Apple Store aufgenommen und entwickelte sich schnell zu einer begehrten Ware. Apple korrigierte entsprechend die Versandschätzungen durch den großen Andrang innerhalb weniger Tage nach der Markteinführung letztlich bis zum Januar 2021. Jetzt sieht es so aus, als könnten einige glückliche Kunden ihre Bestellungen viel schneller erhalten, als Apple ursprünglich prognostiziert hatte, denn auch Käufer, die zunächst die Meldung für Mitte Dezember erhielten, haben jetzt ihre Versandbestätigung.Für deutsche Kunden heißt es aber (vermutlich) noch abwarten und Tee trinken. Wer sich das Poliertuch jetzt kaufen möchte, muss laut Apple Store rund zwei Monate warten. Zur Abholung in einer der deutschen Stores vor Ort soll das Poliertuch auch erst ab Anfang Februar zur Verfügung stehen.