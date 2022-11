Bericht: iPhone 15 soll viel besseren Kamerasensor von Sony haben

Die nächste Generation des Apple iPhone soll laut einem Bericht aus Japan einen deutlich verbesserten Kamerasensor bekommen. Angeblich arbeitet die Halbleitersparte von Sony an einem neuen, extrem leistungsstarken Kamerasensor für das iPhone 15.

Getrennte Substrat-Ebenen für Fotodioden und Transistoren

Apple

Wie der japanische Wirtschaftsdienst Nikkei Asia unter Berufung auf Quellen berichtet, hat Sony einen neuartigen Kamerasensor entwickelt, der aufgrund einer grundlegend geänderten Architektur in der Lage sein soll, deutlich mehr Licht einzufangen als bisher. Dadurch könnte er vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen überragende Ergebnisse liefern.Der neue Kamerasensor, der von Sony Semiconductor Solutions entwickelt wird, soll in einem japanischen Werk gefertigt und dann an Apple und andere Smartphone-Hersteller ausgeliefert werden. Um die deutliche Verbesserung der Bildqualität zu erreichen, hat Sony das Design des neuen CMOS-Chips deutlich verändert.Die Halbleiterarchitektur des Chips wurde so geändert, dass sich die Fotodioden und die Transistoren des Sensors in unterschiedlichen Ebenen des Substrats befinden. Dadurch nehmen die Transistoren keinen Platz auf der oberen Ebene des Sensors in Anspruch, sodass die Zahl der Fotodioden dort deutlich gesteigert werden konnte.Ob Apple der erste Smartphone-Anbieter sein wird, der den neuen Sony-Sensor in seinen Geräten verbaut, verrät der Bericht von Nikkei Asia nicht. Denkbar wäre, dass der neue Sensor zuerst in Android-basierten Geräten verbaut wird, die von anderen Herstellern schon vor den im Herbst 2023 erwarteten neuen iPhone 15-Modellen eingeführt werden.Unklar ist auch, ob alle Modelle der iPhone 15-Serie mit dem neuen CMOS-Chip versehen werden. Denkbar wäre ebenso, dass Apple den neuen Kamerasensor nur in den High-End-Versionen einsetzt. Noch liegen außerdem keine Details zur Sensorauflösung und weiteren technischen Details des Chips vor.