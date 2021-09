Huawei WatchFit New: Neue Sport-Smartwatch für weniger als 100 Euro

Huawei hat Watch Fit New vorgestellt. Die Smartwatch kommt mit ähnlichen Daten wie die Huawei Watch Fit. Die sportliche Smartwatch mit einer Batterielaufzeit von rund 10 Tagen gibt es schon für unter 100 Euro.

Jetzt auch mit NFC

huawei.com

Die Smartwatch namens "Huawei Watch Fit New" kommt mit den gleichen technischen Daten wie die Huawei Watch Fit. Sie besitzt einen 1,64 Zoll großen OLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 456 x 280 Pixeln. Das 21 Gramm schwere Gehäuse ist bis zu 5 ATM wasserdicht und die Batterie hält bis zu 10 Tage.Die eigentliche Neuheit, zumindest die interessanteste, ist die Integration eines NFC-Chips in die Huawei Watch Fit New. So ist es endlich möglich, mit der Huawei Watch Fit kontaktlos zu bezahlen. Eine weitere neue Funktion, die eigentlich keine ist, besteht darin, dass Ihr jetzt nicht mehr 96, sondern 97 Trainingsmodi habt. Der neue unterstützte Modus: Seilspringen.Ansonsten gibt es einen leistungsstarken Herzfrequenzsensor und fortschrittliche Technologien zur Messung von Herzfrequenz (TruSeen™ 3.5), Stresslevel (TruRelax™) und Schlafqualität (TruSleep™ 2.0).Die Huawei Watch Fit New ist außerdem in vier Farben erhältlich: Graphite Black, Pomelo Red, Isle Blue und Sakura Pink. Die beiden letztgenannten werden ab 15. Oktober erhältlich sein. Die Huawei Watch Fit New soll in Kürze ab 99 Euro im offiziellen Shop des Herstellers in Deutschland verfügbar sein.