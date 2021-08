Neues Falt-Smartphone: Das Samsung Galaxy Z Flip 3 5G im Hands-on

Klapp-Smartphone mit Außendisplay

Dual-Kamera und starker Snapdragon-Prozessor

Technische Daten für das Samsung Galaxy Z Flip3 5G Betriebssystem Google Android 11, OneUI 3.1 Display 6,7 Zoll faltbar, 2640 x 1080 Pixel, 425 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, Dynamic AMOLED 2x, 120 Hz

ext. Display: 1,9 Zoll, 260 x 512 Pixel) Prozessor Qualcomm Snapdragon 888, Kryo 680, 5 nm Prozesstechnologie, 64-Bit (1x 2.84 GHz + 3x 2.42 GHz + 4x 1.80 GHz) Speicherkapazität 128/256 GB UFS 3.1 Arbeitsspeicher 8 GB LPDDR5 Hauptkamera Dual-Cam, 12 MP (Hauptkamera Wide, f/1.8, 78°, 1.4 µm, OIS, 2PD) + 12 MP (Ultra-Wide, f/2.2, 123°, 1.12 µm, FF) Frontkamera 10 MP (f/2.4, 1.22 µm, 80°) Video 7680 x 4320 Pixel (8K UHD), 3840 x 2160 Pixel (4K UHD), 1920 x 1080 Pixel (Full-HD), 1280 x 720 Pixel (HD) Besonderheiten Fingerprintsensor (seitlich), Gesichtserkennung, GPS, Stereo-Lautsprecher, Geo-Tagging, IPx8 Sensoren Beschleunigung, Fingerabdrucksensor, Gyro-Sensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor SIM-Karten Nano-SIM + eSIM Verbindungen 4G (LTE), 5G, Bluetooth 5.0, WLAN AC, NFC, USB Typ C Farben Phantom Black, Cream, Lavender Akku 3300 mAh, Schnellaufladung, kabelloses Laden Maße 166 x 72,2 x 6,9 mm Gewicht 183 Gramm Preis ab 1049 Euro

Samsung hat am Mittwochabend neben dem Galaxy Z Fold 3 noch ein weiteres neues Smartphone mit faltbarem Display vorgestellt: Das Galaxy Z Flip 3 5G lässt sich zusammengeklappt auch in kleineren Taschen komfortabel verstauen und bietet im Vergleich zum Vorgänger unter anderem ein vergrößertes Außendisplay. Außerdem ist das Smartphone nun endlich wasserdicht.Wie unser Kollege Johannes Knapp in seinem Hands-on-Video zeigt, wird das Samsung Galaxy Z Flip 3, anders als das Fold 3, vertikal aufgeklappt - ähnlich wie ein Klapphandy. Daraus resultiert dann eine Bildschirmdiagonale von 6,7 Zoll bei einer Auflösung von 2640 x 1080 Pixeln.Zusammengeklappt fällt bei einem Vergleich mit dem Vorgängermodell sofort das deutlich größere Außendisplay auf. Dieses ist nun 1,9 Zoll anstatt 1,05 Zoll groß und eignet sich so deutlich besser dazu, beispielsweise Benachrichtigungen und Erinnerungen, Kalendereinträge, eingehende Nachrichten oder den Wetterbericht anzuzeigen.Beim Fotografieren lässt sich auf dem zusätzlichen Bildschirm sogar eine Live-Vorschau des gewählten Motivs anzeigen. Dadurch sind Schnappschüsse mit den beiden 12 Megapixel starken Kameras (Weitwinkel und Ultraweitwinkel) jederzeit möglich, ohne dafür erst das Display aufklappen zu müssen.Zur weiteren Ausstattung zählen ein Qualcomm Snapdragon 888 mit bis zu 2,84 GHz, 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB interner Speicher. Ein Fingerabdrucksensor ist vorhanden, anders als beim Galaxy Z Fold 3 befindet sich die Frontkamera nicht unter dem Display, sondern ist als "Loch" im Display zu sehen. Der verbaute Akku hat eine Kapazität von 3300 mAh und unterstützt schnelles Laden (15 Watt).In Deutschland erscheint das Samsung Galaxy Z Flip 3 5G am 27. August 2021 in den Gehäusefarben Cream, Green, Lavender, Phantom Black, Gray, White und Pink.