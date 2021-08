Jetzt vorbestellen: Samsung Galaxy Z Fold 3 & Flip 3 starten durch

Mit dem Galaxy Z Fold 3 und dem Galaxy Z Flip 3 läutet Samsung die Zukunft der faltbaren Smartphones ein. Die dritte Generation der vielseitigen Androiden kann ab sofort mit einem exklusiven Preisvorteil und Gratis-Zubehör im Online-Shop von Saturn vorbestellt werden.

Samsung Galaxy Z Fold 3: Das faltbare "Tablet-Smartphone"

Samsung Galaxy Z Flip 3: Das kompakte Klapp-Smartphone

Samsung Galaxy Watch 4 & Buds 2: Das optimale Zubehör

Jetzt Galaxy Fold 3 und Flip 3 vorbestellen!

Als "Superstars der Galaxie" nimmt Saturn an der Vorbestellungsphase der neuen Samsung Galaxy Z-Modelle teil und bietet die Smartphones nicht nur mit einem pünktlich Versand zum Verkaufsstart am 27. August an, sondern zeigt sich zeitgleich mit tollen Dreingaben. Entscheidet man sich für das Galaxy Z Fold 3, wird das beliebte Note-Package samt Cover, S-Pen und Schnellladegerät kostenlos beigelegt.Wer sein altes Smartphone eintauscht kann sich zusätzlich über eine Rückerstattung von bis zu 800 Euro freuen. Und mit der Samsung Galaxy Watch 4 und den Buds 2 steht passendes Premium-Zubehör mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis bereit.Das neue Galaxy Z Fold 3 kombiniert die Smartphone- und Tablet-Welt wie kein zweites Premium-Modell und bietet dabei die Leistung und Ausstattung, die der eines 5G-Flaggschiffs würdig ist. Die Möglichkeit ein Handy mit klassischen 6,2 Zoll durch ein simples Aufklappen auf 7,6 Zoll zu erweitern steigert den multimedialen sowie produktiven Alltag und erspart gleichzeitig den Kauf eines Tablets als Zweitgerät.Mit Bildwiederholraten von 120 Hz, der OLED-Technik und dem schnellen Snapdragon 888-Chip ist das Fold 3 bestens für die Zukunft gerüstet. Die Z-Serie ist jetzt zudem wasserdicht und verfügt über eine unsichtbare Selfiekamera, so dass der Bildschirm frei von Löchern oder nervigen Notches bleibt. Und mit dem S Pen gibt euch Samsung ein wertvolles Zubehör in die Hand, mit dem ihr euch kreativ und produktiv austoben könnt.Wem klassische Smartphones in der Hosentasche zu sperrig sind, für den empfiehlt sich das Galaxy Z Flip 3 . Das kompakte Format, das auf großzügige 6,7 Zoll aufgeklappt werden kann wird kombiniert mit einem praktischen Frontdisplay, der es neben Benachrichtigungen zusätzlich erlaubt die hochauflösende Hauptkamera für Selfies zu nutzen. Wie sein großer Fold-Bruder ist auch das Flip 3 gegen Wasser und Staub geschützt und dank verstärktem Aluminiumrahmen besonders robust.Dass Samsung die Preise von faltbaren Smartphones senkt, ist ein großer Vorteil für das Galaxy Flip 3. Schön zu sehen ist, dass man dabei nicht auf Leistung verzichten muss. Zur Premium-Ausstattung des Klapphandys gehören auch hier der schnelle Snapdragon 888, ein Super-AMOLED-Display und eine Dual-Kamera mit 12 Megapixeln samt Ultraweitwinkel. Und wie es sich für ein "Faltphone" gehört, ist auch das Flip 3 besonders flexibel - egal ob mit Splitscreen-Apps oder beim Aufstellen für Gruppenselfies.Der südkoreanische Hersteller hat nicht nur neue faltbare Smartphones im Gepäck, sondern auch neue Smartwatches und Truly-Wireless-Kopfhörer. Die Galaxy Watch 4 steht in einer neuen und klassischen Variante mit drehbarer Lünette bereits ab 269 Euro bei Saturn zur Verfügung und setzt erstmals auf ein optimiertes Google Wear OS. Sogar einen eigenen Prozessor hat Samsung für seine smarten Uhren entworfen, sodass die Überwachung von Gesundheit, Sport, Schlaf und Lebensqualität ebenso einfach von der Hand geht wie die Nutzung der vielen verfügbaren Apps.Neben der neuen Galaxy Watch 4 zeigen sich auch die Galaxy Buds 2 als perfekte Audio-Begleiter der neuen Galaxy Z-Smartphones und sämtlichen Androiden am Markt. Für nur 149 Euro gehören eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC), ein schlankes und leichtes Design sowie ein sicherer Halt im Ohr zu den Highlights der kabellosen Kopfhörer. Mit jeweils zwei Speakern samt Woofern und Tweetern wird eine besonders hohe Soundqualität erreicht. Und das mit einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist stark.