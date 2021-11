Apple iOS 15.1.1 ist da, behebt Anruf-Abbrüche bei iPhone 12 und 13

Apple hat ein neues iPhone-Update veröffentlicht. Die neue iOS-Version 15.1.1 behebt eine Reihe von Problemen, darunter auch einen Bug, der beim iPhone 12 und iPhone 13 zu Abbrüchen bei Anrufen führen konnte. Es handelt sich um ein gerätespezifisches Wartungsupdate.

So bekommt man iOS 15.1.1 / iPadOS 15.1.1

Die neue iOS 15.1.1-Version mit der Buildnummer 19B81 bringt laut den Veröffentlichungs-Notizen ein paar Fehlerbehebungen sowie Optimierungen. Viele Änderungen sind es nicht. Zu sicherheitsrelevanten Änderungen liegen derzeit noch keine Informationen vor. iOS 15.1.1 verringert die Gefahr von abgebrochenen Anrufen auf den iPhone 12- und 13-Modellen, sodass Nutzer, bei denen abgebrochene Anrufe aufgetreten sind, nach der Installation des Updates Verbesserungen sehen sollten. Es scheint nur für Geräte der iPhone 12- und iPhone 13-Familie verfügbar zu sein, andere iPhone-Nutzer bekommen das Update nicht (via AppleInsider ). Neben dem Update für das iPhone hat Apple auch iPadOS 15.11 auf den Weg gebracht. Für die neue iPadOS-Version liegen noch keine Release-Notes vor.Das Update steht ab sofort über die bekannten Wege zur Verfügung: Nutzer können die Aktualisierung über die Auto-Update-Funktion beziehen oder das Update in den Einstellungen selbst anstoßen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Softwareupdate. Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.Die Verteilung erfolgt als Over-The-Air-Update (OTA) je nach den Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit. Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Das Update wird allen Nutzern von iOS 15 empfohlen. Apple arbeitet außerdem mit weiteren Beta-Versionen noch an den Funktionen, die noch nicht mit iOS 15 freigegeben, aber angekündigt wurden.