Koran in Call of Duty: Vanguard - Activision mit nächster Kontroverse

Der Koran ist die Heilige Schrift des Islam und für viele buchstäblich das Wort Gottes, sollte also mit Respekt behandelt werden. Doch offenbar hat man bei Activision noch nicht den Kurs für sexuelle Sensibilisierung durch, da Call of Duty: Vanguard religiös ins Fettnäpfchen tritt.

Blutverschmierte Koranseiten

Activision entschuldigt sich

Bei Activision und Call of Duty: Vanguard läuft es derzeit nicht: Denn der Publisher steckt nach wie vor in der Aufarbeitung des Diskriminierungsskandals, der neue Weltkriegs-Shooter hat indes von der Fachpresse bisher eher durchschnittliche Kritiken abbekommen. Nun kommt eine neue und völlig vermeidbare Kontroverse hinzu.Denn ein Spieler hat im Zombiemodus von Call of Duty: Vanguard, genauer gesagt in einem Bereich von Stalingrad, mehrere auf dem Boden verstreute Koran-Seiten entdeckt, einige davon sind blutverschmiert. Wie IGN berichtet, ist das gleich mehreren Twitter-Nutzern aufgefallen, diese beschwerten sich, dass das respekt- und pietätlos sei. Sie störten sich nicht nur daran, dass Blut an den Seiten klebt, sondern auch, dass man darauf buchstäblich herumtrampeln bzw. drüber laufen kann.Activision-Blizzard hat auch schnell reagiert, die entsprechenden Grafiken entfernt sowie ein Statement mit einer Entschuldigung veröffentlicht: "Call of Duty ist für alle gemacht. Letzte Woche wurde versehentlich ein unsensibler Inhalt für die muslimische Gemeinschaft eingefügt, der inzwischen aus dem Spiel entfernt wurde. Der Inhalt hätte niemals so im Spiel erscheinen dürfen. Wir entschuldigen uns zutiefst. Wir unternehmen intern sofortige Schritte, um die Situation zu klären und solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern."Wie es dazu kommen konnte, ist bislang nicht klar, Entwickler des jüngsten Call of Duty-Teils ist jedenfalls Sledgehammer Games. Gebrauchen kann Activision solche Aufregung gewiss nicht, denn der Publisher hat dieses Jahr bereits genug Negativschlagzeilen produziert.