Disney+ kämpft um neue und ehemalige User: Ein Monat für 1,99 Euro

Der Disney-Konzern hat heute eine neue Promotion-Aktion für seinen Video-Streaming-Dienst Disney+ gestartet, in deren Rahmen man neuen Kunden vorrübergehend einen Zugang für nur 1,99 Euro ermöglicht. Das Unternehmen will so die Zahl der Abonnenten wieder steigern.

Wie Disney heute mitteilte, hat eine Werbeaktion für Disney+ begonnen, bei der Neukunden und bestimmte wiederkehrende Kunden den Dienst einen Monat lang für nur 1,99 Euro nutzen können. Normalerweise kostet der Dienst monatlich 8,99 Euro, die Kunden können somit einen Rabatt von sieben Euro erhalten. Nach dem Ablauf des rabattierten Monats steigt der monatliche Preis auf das normale Niveau.Disney bietet das Sonderangebot neben den USA auch in Deutschland und einigen anderen Ländern an. Das Unternehmen wirbt unter anderem damit, dass Filme wie Dopesick, Jungle Cruise und Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ab dem 12. November verfügbar sind. Offiziell handelt es sich um eine Sonderaktion zum sogenannten Disney-Day, die nur bis zum 14. November 2021 läuft.Disney+ konnte seine Abonnenten-Zahlen seit seiner Einführung vor gut einem Jahr rapide steigern, doch allmählich scheint das Wachstum nachzulassen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters hatte Disney vor kurzem eine starke Verlangsamung des Wachstums der Abo-Zahlen von Disney+ gemeldet, worauf die Finanzwelt relativ allergisch reagierte, so dass die Aktie des Disney-Konzerns von einigen Beratungsfirmen heruntergestuft wurde.Disney ermöglicht mit dem neuen Angebot übrigens auch rückkehrenden Kunden, den Dienst für einen Monat zum Preis von nur 1,99 Euro zu nutzen. So heißt es in den Teilnahmebedingungen lediglich, dass man mindestens 18 Jahre alt sein muss und kein bestehendes Disney+-Abo vorhanden sein darf, wenn man das Angebot in Anspruch nehmen möchte.