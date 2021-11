Disney+, Prime Video & Netflix: Alle neuen Serien und Filme der Woche

Mit mehr als 40 Filmen und Serien starten die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in den November. Zu den Highlights der Woche gehören Narcos, Arcane, The Harder They Fall und der FC Bayern. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 44

A Coffee in Berlin ab 1. November

Wallander: Series 4 ab 1. November

Die Familie Claus ab 1. November

Ridley Jones: Staffel 2 ab 2. November

Camp Confidential: Die geheimen Nazis der USA ab 2. November

The Harder They Fall ab 3. November

Catching Killers ab 4. November

Ein Polizei-Film ab 5. November

Narcos: Mexico: Staffel 3 ab 5. November

The Club ab 5. November

Der unwahrscheinliche Mörder ab 5. November

Big Mouth: Staffel 5 ab 5. November

Glória ab 5. November

Meenakshi Sundareshwar ab 5. November

Love Hard ab 5. November

Wir konnten nicht erwachsen werden ab 5. November

Yara ab 5. November

Zero to Hero ab 5. November

Father Christmas Is Back ab 6. November

Arcane ab 6. November

The Witches ab 7. November

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 44

The Kids Are Alright ab 1. November

Stumptown - Staffel 11 ab 1. November

Der Kleine Tiger Daniel - Staffeln 1+2 ab 1. November

FC Bayern: Behind the Legend - Staffel 1 ab 2. November

Memoir of a Murder ab 4. November

A Man named Scott ab 5. November

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 44

Aussteiger: Freiheit ist alles - Staffel 1-3 ab 3. November

Space Shuttles: Erfolge und Tragödien - Staffel 1 ab 3. November

The Premise - Staffel 1 ab 3. November

Dollface - Staffel 1 ab 3. November

Mayans M.C. - Staffel 1 & 2 ab 3. November

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty ab 5. November

Face/Off - Im Körper des Feindes ab 5. November

Garden State ab 5. November

Spiel auf Zeit ab 5. November

Teufelskreis Alpha ab 5. November

Die Bergung der Costa Concordia ab 5. November

Erdbeben am Mount Everest ab 5. November

Jaguar vs. Krokodil ab 5. November

JFK - Weg einer Ikone ab 5. November

In Hinsicht auf namhaft besetzte Blockbuster dürften in der Woche vom 1. bis 7. November vor allem Netflix-Abonnenten auf ihre Kosten kommen. Unter anderem startet hier die dritte Staffel von Narcos: Mexiko und der neue Western The Harder They Fall mit Idris Elba, Jonathan Majors und Regina King. Ebenso kann man sich auf neue Folgen von Big Mouth und die Premiere der animierten League of Legends-Serie Arcane freuen. Gleiches gilt für Lizenztitel wie Hexen hexen (orig. The Witches) mit den Oscar-Preisträgerinnen Anne Hathaway und Octavia Spencer.Die Neuheiten bei Prime Video und Disney+ samt Star-Channel-Angebot halten sich in dieser Woche hingegen in Grenzen. Die Fußball-Doku FC Bayern: Behind the Legend bei Amazon und ältere Filme wie Das erstaunliche Leben des Walter Mitty sowie Garden State beim Micky Maus-Konzern dürften neben einer soliden Auswahl an National Geographic-Inhalten die Highlights der beiden Streaming-Dienste darstellen. "Neue" Serien, wie The Kids Are Alright, sollten dabei ebenso nur für kurze Zeit halten, da diese Comedy bereits nach nur einer Staffel vom US-Sender ABC abgesetzt wurde.