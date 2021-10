Neu auf Disney+ & Star: Alle Filme und Serien im November 2021

Mit mehr als 60 Filmen und Serien startet der Streaming-Dienst Disney+ im November. Das zweijährige Jubiläum feiert der Micky Maus-Konzern mit vielen Neustarts, zu denen unter anderem die Streaming-Premiere von Shang-Chi und der Start der Marvel-Serie Hawkeye gehören.

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im November 2021

Aussteiger: Freiheit ist alles - Staffel 1-3 ab 3. November

Space Shuttles: Erfolge und Tragödien - Staffel 1 ab 3. November

Die Bergung der Costa Concordia ab 5. November

Erdbeben am Mount Everest ab 5. November

Jaguar vs. Krokodil ab 5. November

JFK - Weg einer Ikone ab 5. November

Das Jahrhundert der Züge - Staffel 1 ab 10. November

Raubtier ohne Beute - Staffel 1 ab 10. November

Spidey und seine Super-Freunde - Staffel 1 ab 10. November

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ab 12. November

Ciao Alberto ab 12. November

Disney Verschlungene Wege - Staffel 1 ab 12. November

Nicht schon wieder allein zu Haus ab 12. November

Jungle Cruise ab 12. November

Marvel Special Look ab 12. November

Olaf präsentiert - Staffel 1 ab 12. November

Star Wars Special Look ab 12. November

The World According to Jeff Goldblum - Staffel 2 ab 12. November

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - The Making of Black Widow ab 17. November

Auf den Spuren verfluchter Orte - Staffel 1 ab 17. November

Micky Maus: Spielhaus - Staffel 1 ab 17. November

World's Deadliest: Jaws and Sins - Staffel 1 ab 17. November

No Man Left Behind - Staffel 1 ab 17. November

Krieg gegen Drogen ab 19. November

Mammoths Unearthed ab 19. November

Mann gegen Löwe ab 19. November

Million Dollar Moon Rock Heist ab 19. November

The Next Mega Tsunami ab 19. November

Hawkeye - Staffel 1 ab 24. November

Becoming Cousteau ab 24. November

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - The Making of What If ab 24. November

The Beatles: Get Back - Teil 1 ab 25. November

The Beatles: Get Back - Teil 2 ab 26. November

Rivalen: Löwen vs. Büffel ab 26. November

The Beatles: Get Back - Teil 3 ab 27. November

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im November 2021

The Premise - Staffel 1 ab 3. November

Dollface - Staffel 1 ab 3. November

Mayans M.C. - Staffel 1 & 2 ab 3. November

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty ab 5. November

Face/Off - Im Körper des Feindes ab 5. November

Garden State ab 5. November

Spiel auf Zeit ab 5. November

Teufelskreis Alpha ab 5. November

Last Man Standing - Staffel 8 ab 10. November

Mrs. America - Staffel 1 ab 10. November

The Glades - Staffel 1-4 ab 10. November

Dopesick - Staffel 1 ab 12. November

Die Simpsons Short ab 12. November

Le Mans 66 - Gegen jede Chance ab 12. November

Road to Perdition ab 12. November

Die 90er: Auf dem Weg ins Millennium ab 17. November

Snowfall - Staffel 4 ab 17. November

Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen ab 19. November

Zwischen zwei Leben ab 19. November

The Choe Show - Staffel 1 ab 24. November

Deep State - Staffel 1 & 2 ab 24. November

Black Swan ab 26. November

Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit ab 26. November

Flightplan - Ohne jede Spur ab 26. November

Golden Twenties ab 26. November

Hollywoodtürke ab 26. November

Kevin - Allein gegen alle ab 26. November

The Day after tomorrow ab 26. November

Abonnenten von Disney+ dürften im kommenden Monat voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Am 12. November veranstaltet die Video-Streaming-Plattform anlässlich des weltweit zweijährigen Bestehens einen speziellen "Disney+ Day" und stellt dabei allen Abonnenten den Kinohit Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings zum Streamen bereit. Gleichzeitig werden Jungle Cruise mit Dwayne "The Rock" Johnson und Emily Blunt für alle Mitglieder freigeschaltet und die Neuinterpretation von Kevin allein zu Haus nebst Kurzfilmen aus dem Eiskönigin-, Simpsons- und Luca-Universum ausgestrahlt.Abseits davon gehen auf Disney+ und seinem Star-Channel die Marvel-Serie Hawkeye mit Jeremy Renner und Original-Serien wie The Choe Show, Dopesick und The Premise auf Sendung. Zeitweilig sichert man sich außerdem so genannte Katalogtitel, wie zum Beispiel Le Mans 66, die vierte Staffel von Snowfall, Hidden Figures, Road to Perdition, Black Swan und The Day After Tomorrow. Mit The Beatles: Get Back zeigt der Oscar-prämierte Regisseur Peter Jackson (u.a. Der Herr der Ringe) abschließend eine dreiteilige Dokumentation über die britische Pop-Band.