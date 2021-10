Disney+, Prime Video & Netflix: Alle neuen Filme und Serien der Woche

Mehr als 30 Filme und Serien starten in dieser Woche auf den drei Streaming-Plattformen Netflix, Amazon Prime Video und Disney+. Zu den Highlights gehören unter anderem Army of Thieves, Lucifer und Ocean's 8. Dieser Artikel zeigt euch alle Neustarts im Überblick.

Lucifer: Trailer stimmt auf den Start der sechsten Staffel ein

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 43

Bloodshot ab 27. Oktober

Hypnotic ab 27. Oktober

Nobody Sleeps in the Woods Tonight - Teil 2 ab 27. Oktober

Das Motiv ab 28. Oktober

Luis Miguel - Die Serie: Staffel 3 ab 28. Oktober

Die Zeit, die ich dir widme ab 29. Oktober

Colin in Black & White ab 29. Oktober

Dear Mother ab 29. Oktober

Army of Thieves ab 29. Oktober

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 43

Ocean's 8 ab 25. Oktober

Lucifer S6 ab 25. Oktober

The Middle S1-S9 ab 29. Oktober

Maradona - Leben wie ein Traum ab 29. Oktober

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 43

Mine Kings: Die Edelstein-Jäger - Staffel 1 ab 27. Oktober

Clans der Raubtiere - Staffel 1 ab 27. Oktober

The Lion Ranger - Staffel 1 ab 27. Oktober

Letzte Spur Berlin - Staffel 7-9 ab 27. Oktober

Tannbach: Schicksal eines Dorfes - Staffel 1&2 ab 27. Oktober

Unterleuten - Das zerrissene Dorf - Teil 1-3 ab 27. Oktober

Aimee & Jaguar ab 29. Oktober

Almanya - Willkommen in Deutschland ab 29. Oktober

Das Traumschiff - Teil 1-5 ab 29. Oktober

Der Schakal ab 29. Oktober

Die Geschichte vom Brandner Kaspar ab 29. Oktober

Friesland Teil 1-10 ab 29. Oktober

Scary Movie 4 ab 29. Oktober

The Hills have Eyes: Hügel der blutigen Augen ab 29. Oktober

The Hills Have Eyes 2 ab 29. Oktober

The Rocky Horror Picture Show ab 29. Oktober

Wackersdorf ab 29. Oktober

Books of Blood ab 29. Oktober

In der aktuellen Woche zwischen dem 25. und 31. Oktober halten sich die Neuheiten der drei Streaming-Dienste zahlenmäßig zwar in Grenzen, doch finden sich diverse namhafte Filme und Serien im Programm, die den Monat gut ausklingen lassen. Bei Netflix startet zum Ende der Woche mit Army of Thieves der zweite Teil der Gangsterkomödie, dieses Mal unter der Regie von Matthias Schweighöfer. Ab Freitag sieht man außerdem die Dramaserie Colin in Black and White über den US-amerikanischen Football-Spieler Colin Kaepernick und den unkonventionellen Thriller Hypnotic. Amazon Prime Video strahlt hingegen bereits ab heute die sechste und damit finale Staffel von Lucifer aus. Mit Ocean's 8 nimmt man zudem die Heist-Komödien-Fortsetzung Ocean's 8 mit Sandra Bullock, Anne Hathaway, Cate Blanchett sowie Sarah Paulson ins Programm auf und ermöglicht mit neun Staffeln von The Middle einen Serienmarathon. Disney+ und sein Star-Channel konzentrieren sich weiterhin auf Halloween und bieten Abonnenten Filme wie Scary Movie 4 und die The Hills Have Eyes-Filmreihe nebst diversen National Geographic-Dokus und vom ZDF produzierte, deutsche Filme und Serien an.