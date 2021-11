Prime Video, Netflix & Disney+: Die neuen Serien und Filme der Woche

Die drei beliebten Video-Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ nehmen in dieser Woche 35 Filme und Serien in ihr Programm auf. Zu den Highlights gehören Red Notice, Dopesick und Shang-Chi. Dieser Artikel zeigt euch alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 45

Perfect Stranger ab 8. November

Jumanji: The Next Level ab 9. November

Your Life Is a Joke ab 9. November

Swap Shop ab 9. November

Gentefied: Staffel 2 ab 10. November

Seitenwechsel ab 10. November

Das Tier ab 10. November

7 Gefangene ab 11. November

Liebe lügt nicht ab 11. November

Red Notice ab 12. November

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 45

Der Unsichtbare ab 9. November

1162 - Die Schlacht um Taian ab 11. November

Viele Grüße vom Weihnachtsmann ab 11. November

Mayor Pete ab 12. November

Der Beischläfer - Staffel 2 ab 12. November

Always Jane ab 12. November

All Or Nothing: Toronto Maple Leafs - Staffel 1 ab 12. November

Stille Nacht - Eine wahre Weihnachtsgeschichte ab 13. November

The Equalizer 2 ab 14. November

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 45

Das Jahrhundert der Züge - Staffel 1 ab 10. November

Raubtier ohne Beute - Staffel 1 ab 10. November

Spidey und seine Super-Freunde - Staffel 1 ab 10. November

Last Man Standing - Staffel 8 ab 10. November

Mrs. America - Staffel 1 ab 10. November

The Glades - Staffel 1-4 ab 10. November

Dopesick - Staffel 1 ab 12. November

Die Simpsons Short ab 12. November

Le Mans 66 - Gegen jede Chance ab 12. November

Road to Perdition ab 12. November

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ab 12. November

Ciao Alberto ab 12. November

Disney Verschlungene Wege - Staffel 1 ab 12. November

Nicht schon wieder allein zu Haus ab 12. November

Jungle Cruise ab 12. November

Marvel Special Look ab 12. November

Olaf präsentiert - Staffel 1 ab 12. November

Star Wars Special Look ab 12. November

The World According to Jeff Goldblum - Staffel 2 ab 12. November

In der Woche vom 8. bis 14. November dürfte der Blick vieler vor allem auf das Lineup von Netflix fallen. Hier startet am Freitag die Actionkomödie Red Notice mit Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds. Mit einem Budget von circa 200 Millionen US-Dollar gehört der Streifen zu den bisher teuersten Netflix-Produktionen. Abseits davon sehen Abonnenten Jumanji The Next Level und das deutsche Stand-Up-Comedy-Special Your Life is a Joke. Lang erwartete Highlights wie Star Trek Discovery , Tiger King 2 und Cowboy Bebop starten hingegen erst in der nächsten Woche.Wer seine Streaming-Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video oder Disney+ führt, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Der Online-Versandhändler zeigt in dieser Woche unter anderem die US-Politik-Doku Mayor Pete und begleitet in einer neuen Staffel von All Or Nothing das NHL-Eishockey-Team Toronto Maple Leafs. Außerdem kann man sich auf The Equalizer 2 freuen. Im Star-Bereich des Micky Maus-Konzerns läuft zudem Dopesick an, eine Miniserie über Schmerzmittelsucht mit Michael Keaton, Will Poulter und Michael Stuhlbarg. Marvel-Fans erwartet abschließend der Kino-Blockbuster Shang-Chi.