Disney+, Netflix & Prime Video: Alle neuen Serien und Filme der Woche

Auch in dieser Woche zeigen sich Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mit mehr als 40 Serien und Filmen sowie älteren Lizenztiteln. Zu den Highlights der Streaming-Dienste gehören Locke & Key, Motherland und Inside Job. Wir liefern euch alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 42

Reif für einen Mord ab 19. Oktober

Gabby's Dollhouse: Staffel 3 ab 19. Oktober

Night Teeth ab 20. Oktober

Stuck Together ab 20. Oktober

Found ab 20. Oktober

Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 6 ab 21. Oktober

Liebe, Sex und goop ab 21. Oktober

Flip a Coin - ONE OK ROCK Documentary ab 21. Oktober

Life's A Glitch with Julien Bam ab 21. Oktober

Insiders ab 21. Oktober

Komi Can't Communicate ab 21. Oktober

Roaring Twenties ab 22. Oktober

Inside Job ab 22. Oktober

Little Big Mouth ab 22. Oktober

Locke & Key: Staffel 2 ab 22. Oktober

The King's Affection ab 22. Oktober

Adventure Beast ab 22. Oktober

More than Blue: Die Serie ab 22. Oktober

Der Denver-Clan: Staffel 4 ab 22. Oktober

Maya und die Drei: Miniserie ab 22. Oktober

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 42

Checkered Ninja ab 18. Oktober

Fabricated City ab 18. Oktober

Motherland: Fort Salem S2 ab 18. Oktober

Slate ab 20. Oktober

Wie ein einziger Tag ab 21. Oktober

Alvin And The Chipmunks: The Road Chip ab 22. Oktober

Blind Spot S5 ab 23. Oktober

The Marksman ab 23. Oktober

The Prestige ab 23. Oktober

Es ab 24. Oktober

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 42

Disney Insider - Staffel 1, Weitere Episoden ab 20. Oktober

Evolution der Technik - Staffel 1 (National Geographic) ab 20. Oktober

No Man Left Behind - Staffel 1 (National Geographic) ab 20. Oktober

Triff Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde - Staffel 1 (Disney) ab 20. Oktober

Modern Family - Staffel 1-3 ab 20. Oktober

Mr Inbetween - Staffel 1 & 2 ab 20. Oktober

The Gloaming - Staffel 1 ab 20. Oktober

Das Omen (2006) ab 22. Oktober

Ein Leben zwischen den Zeiten ab 22. Oktober

Im Juli (Leonine) ab 22. Oktober

Sein letztes Rennen (Leonine) ab 22. Oktober

The Other Side of the Door ab 22. Oktober

American Blackout (National Geographic) ab 22. Oktober

Zwischen dem 18. und 24. Oktober 2021 können sich Netflix-Abonnenten unter anderem auf neue Folgen von Locke & Key, Denver-Clan und die Premiere von Inside Job, einer neuen Animationsserie für Erwachsene, freuen. Im Original wird die Serie unter anderem von Lizzy Caplan, Christian Slater und Clark Duke vertont. Ebenso startet die neue Comedyserie Life's a Glitch mit YouTube-Persönlichkeit Julien Bam und diverse asiatische Filme, die das Warten auf November-Highlights wie Lost in Space, Red Notice und Arcane (League of Legends) verkürzen sollen. Amazon bietet seinen Prime-Mitgliedern hingegen die zweite Staffel von Motherland: Fort Salem und die fünfte Staffel von Blind Spot zum Streamen an. Außerdem sieht man bei Prime Video den Horror-Film Es, Wie ein einziger Tag und Alvin and the Chipmunks. Disney+ sichert sich die ersten drei Staffeln von Modern Family und nimmt die australischen Serien Mr Inbetween und The Gloaming in sein Star-Programm auf. Mit The Other Side of the Door und Das Omen rüstet man sich außerdem im Vorfeld für die anstehende Halloween-Zeit.