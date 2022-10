Streaming-Kampf: Amazon und Netflix in Deutschland Kopf an Kopf

Amazon und Netflix liefern sich in Deutschland laut Statista Global Consumer Survey ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Befragt wurden rund 3200 Menschen, die in den zwölf Monaten vor der Studie kostenpflichtige Video-Angebote genutzt haben. Jeweils über 70 Prozent von Ihnen gaben an, einen oder beide Streaming-Platzhirsche abonniert zu haben. Auch der dritte Platz wird von einem US-Anbieter belegt - Disney+ bringt es hierzulande aktuell auf rund 39 Prozent. Dabei ist die Plattform gerade einmal vor etwas weniger als drei Jahren gestartet. Und Disney+ hat noch reichlich Luft nach oben. Im vergangenen Sommer hat der Anbieter 42 neue Märkte erschlossen.