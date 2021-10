Richtig dicker Brummer: Geheim-Prototyp des Apple iPod ausgegraben

Es ist ein Stück Technik-Geschichte, das pünktlich zum Jubiläum ausgegraben wurde. Vor 20 Jahren wurde der iPod von Steve Jobs enthüllt, wenige Wochen vorher hatten die Apple-Entwickler die finale Technik in einem Prototyp erprobt. Der taucht jetzt wieder auf.

Der dickste iPod der Welt zeigt sich zum ersten Mal

Der Erfinder klärt persönlich

Der iPod markiert für Apple eine Zeitenwende hin zu dem Unternehmen, das sich in neue Produktkategorien vorwagt und diese im Sturm erobert. Kaum ein Produkt steht so für diese Wandel wie der kleine MP3-Player mit Scrollrad, der in diesen Tagen sein 20. Jubiläum der Vorstellung durch Steve Jobs feiert. Am 23. Oktober 2001 hatte der Apple-Urvater den ersten iPod mit dem Satz "er bietet Platz für tausend Songs und passt in jede Tasche" enthüllt. Pünktlich zum Ehrentag taucht jetzt ein sehr interessantes Stück Entwicklungsgeschichte wieder auf."Es gibt viele Geheimnisse in den Panic Archiven (es ist ein Schrank), aber eines der rätselhaftesten ist das, was ihr heute zum ersten Mal zu Gesicht bekommt: ein originaler früher iPod-Prototyp", so der App- und Handheld-Entwickler Panic in einem ausführlichen Blogbeitrag . Hier zeigt sich ein einmaliger Einblick in die Art, wie Apple sein Kultprodukt nur wenige Wochen vor der Vorstellung intern erprobt hatte. Zwar sind spätere Elemente wie Display und Scrollrad erkennbar, das Gehäuse aber deutlich größer und dicker als das spätere Produkt.Ein Blick in das Innere zeigt aber: Der Prototyp besteht fast ausschließlich aus Luft, die verbaute Technik ist dem Serienmodell schon sehr nahe. Eine Erklärung kommt dafür von der besten Stelle, die man sich wünschen kann.Tony Fadell gilt als einer der Erfinder der iPod-Idee und lüftet auf Twitter 20 Jahre später in einer Antwort an Panic das damals gut gehütete Geheimnis: "Dies ist ein P68/Dulcimer-iPod-Prototyp, den wir (sehr schnell) angefertigt haben, bevor das echte Formfaktor-Design fertig war. Wollte nicht, dass es aussieht wie ein iPod aus Gründen der Vertraulichkeit - die Tasten Platzierung, die Größe - es war vor allem Luft im Inneren - und das Rad funktioniert (schlecht)".