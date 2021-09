Thumby: Mikro-Handheld-Konsole im GameBoy-Look fürs Schlüsselbund

Tragbare Spielkonsolen liegen spätestens seit der Nintendo Switch wieder im Trend. Ein Tüftler-Team will nun mit einem extrem kleinen Mikro-Handheld eine Alternative bieten, die sogar am Schlüsselbund getragen werden kann. Die per Raspberry Pi angetriebene Mini-Konsole heißt passenderweise Thumby.

Über Kickstarter sammelt das Thumby-Team ab sofort Vorbestellungen zum Preis von nur 19 Dollar, wobei der ultrakleine Handheld ab Februar 2022 geliefert werden soll. Das Gerät ist kaum größer als ein Briefkastenschlüssel und soll ab Werk mit ingesamt vier Spielen angeboten werden.Das Display ist höchstens so groß wie ein kleiner Fingernagel. Es handelt sich um ein OLED-Panel mit 72x40 Pixeln Auflösung. Am Gehäuse sitzen außerdem zwei Aktionstasten und ein D-Pad, so dass das Gerät letztlich optisch wie ein stark geschrumpfter Nintendo Game Boy der ersten Generation daherkommt.Im Inneren steckt ein Raspberry Pi RP2040 Mikro-Board, auf dem zwei Megabyte interner Speicher und ein MicroUSB-Port angebracht sind. Angetrieben wird das Ganze durch einen 40-mAh-Akku. Im Grunde ist hier also alles extrem klein, so dass die Kleinstkonsole kaum wirklich nutzbar sein dürfte.Dennoch versprechen die Thumby-Macher einen Tetris-Klon, eine Kopie des Klassikers Asteroids, eine Variante des Nokia-Spiels Snake und ein Spiel, das an das Dino-Spiel erinnert, welches im Google Chrome-Browser gespielt werden kann, wenn keine Internetverbindung verfügbar ist. Darüber hinaus können die Besitzer der Mikro-Konsole dank entsprechender Werkzeuge auch eigene Spiele für das Gerät entwickeln, wofür die Macher des Projekts eine entsprechende Online-Plattform anbieten wollen.Interessanterweise wird Thumby sogar Multiplayer-fähig sein: wer zwei der Geräte mit einem MicroUSB-Kabel verbindet, kann auf diesem Weg mit zwei Spielern gegeneinander antreten. Die Entwickler wollen die Kleinstkonsole optional auch in einem Multiplayer-Paket anbieten, in dem sowohl zwei Geräte als auch ein passendes Verbindungskabel enthalten sind.