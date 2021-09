iPhone 13 schneidet bei Falltests gleich gut / schlecht wie iPhone 12 ab

Nach den ersten Nutzertests der iPhone 13-Familie gibt es nun eine Einschätzung zu der Haltbarkeit/Widerstandsfähigkeit der neuen Smartphones. Viel verändert hat Apple dabei aber nicht - das iPhone 13 ist auch nicht besser oder schlechter vor Schäden geschützt.

Ähnliches Design, ähnliche Probleme

Apples Hüllen schützen - mit Glück

Das meldet das Online-Magazin MacRumors . Apple hat rein äußerlich nur verhältnismäßig wenige Designänderungen an der iPhone 13-Reihe vorgenommen - sieht man einmal von dem Kamera-Aufbau ab. Die neuen Geräte verfügen zudem auch weiterhin über die gleiche widerstandsfähige Ceramic Shield-Front zum Schutz des Displays, haben eine Glasrückseite und flache Kanten an den Seiten. Daher dürfte es für viele Neukäufer interessant sein, wie sich iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max bei einem Sturz verhalten.So haben nun die Leute von Allstate Protection Plans ihre jährlichen Falltests mit den neuen iPhone 13- und 13 Pro-Modellen durchgeführt und die Ergebnisse veröffentlicht. Dabei stellten sie fest, dass die iPhone 13-Modelle aufgrund des ähnlichen Designs mit den iPhone 12-Modellen vergleichbar sind, wenn es um ihre Haltbarkeit geht.Bei einem Falltest mit dem Display nach unten und ohne Hülle überlebte das iPhone 13 einen einzigen Fall mit nur geringen Schäden, brach aber beim zweiten Falltest an den oberen und unteren Ecken. Das iPhone 13 Pro ist beim ersten Falltest an der Unterseite gebrochen, und das sind die gleichen Ergebnisse, wie sie Allstate Protection Plans schon bei den iPhone 12-Modellen vermeldete. Überraschend ist das nicht. Bei einem Falltest mit dem Rücken nach unten überlebte das iPhone 13 fast unbeschadet. Es wies nur kleine Risse entlang einer der Kameras und der Ecke auf. Das iPhone 13 Pro zerbrach nach einem Fall und auch das spiegelt die Ergebnisse wider, die Allstate Protection Plans mit dem iPhone 12 und 12 Pro erhalten hatte.In diesem Jahr hat Allstate Protection Plans zusätzlich Falltests durchgeführt, um zu sehen, wie gut die iPhones in Apples Silikon- und Leder-MagSafe-Hüllen geschützt sind. Diese Ergebnisse sind eine recht gute Werbung für die Hüllen, denn mit der Silikonhülle überlebte das iPhone 13 drei aufeinanderfolgende Stürze mit dem Rücken nach unten mit nur einem kleinen Kratzer an einer Kameralinse. Bei einem Sturz mit der Vorderseite nach unten zerbrach das iPhone 13 beim zweiten Fall.In der Ledertasche überlebte das iPhone 13 Pro drei Stürze ohne Schäden, wenn es mit der Rückseite nach unten fiel, aber es zerbrach beim ersten Fall mit der Vorderseite nach unten. Man sollte daher wohl besser noch auf eine Schutzfolie setzen."Die Apple iPhone 13 Serie wurde eher als Produktentwicklung denn als Revolution betrachtet, und wir haben festgestellt, dass dies auch für die Haltbarkeit gilt", erklärte daher nun ein Mitarbeiter von Allstate Protection Plan. "In unserem ersten Test einer Apple-Hülle mit MagSafe haben wir festgestellt, dass sowohl Silikon als auch Leder die Telefone sehr gut schützt, wenn sie auf die Rückseite fallen, jedoch nicht so gut, wenn sie mit dem Display nach unten fallen. Da die Reparatur der Rückseite des iPhone 13 Pro bis zu 549 Dollar kostet, ist eine Hülle ein Muss."