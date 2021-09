Nintendo Switch OLED-Modell: Erste Eindrücke und Unboxing-Videos

Nach ersten Eindrücken aus Japan fällt nun auch die Sperrfrist für Unboxing- und Vorschau-Videos der Nintendo Switch OLED-Version in westlichen Regionen. Diverse YouTuber veröffentlichen derzeit ihre Previews zum stark nachgefragten Upgrade der Hybrid-Konsole.

Nintendo Switch OLED-Modell: Lohnt sich das Upgrade?

2. Generation für nur noch 299,99 Euro

Nintendo bereitet sich auf das anstehende Weihnachtsgeschäft vor und fokussiert sich dabei auf die neue OLED-Edition der Switch. Die ersten englischsprachigen YouTuber , welche die leicht aufgewertete Konsole vorab erhalten haben, bringen ihre Begeisterung in neuen Unboxing-Videos zum Ausdruck. Vor allem mobile Spieler, die mit der Switch vorrangig abseits des heimischen Fernsehers unterwegs sind, dürften sich für das am 8. Oktober erscheinende OLED-Upgrade der Nintendo Switch interessieren.Der 7-Zoll-Bildschirm mit organischer LED-Beleuchtung verfügt über eine schmalere Einfassung und somit einen schlankeren Displayrahmen, besitzt allerdings weiterhin nur die von der Ur-Switch bekannte 720p-Auflösung. Die Qualität wird dabei durch einen verbesserten Farbraum und einen deutlich höheren Kontrast angehoben. Der Handheld an sich wird weiterhin mit einem breiteren, verstellbaren Standfuß ausgestattet, sodass Spieler vor allem im Tischmodus abseits des ebenso aufgewerteten TV-Docks (inkl. Ethernet / LAN) von der leichten Umgestaltung profitieren.Nebst einem aufgestockten 64-GB-Speicher samt bekannter Möglichkeit, die Kapazität der Nintendo Switch mit Hilfe von MicroSD-Karten aufzustocken, ändert sich jedoch nicht viel. Die Leistung und somit auch die Grafik wird sich mit dem neuen OLED-Modell nicht verbessern.Nintendo setzt weiterhin auf einen angepassten Nvidia Tegra-Prozessor , WLAN-ac, klassische Software-Karten (Cartridges) und eine Full-HD-Auflösung (1080p) mit maximal 60 FPS in Verbindung mit dem stationären TV-Dock.Seit dem Start der Vorbestellungen ist das Nintendo Switch OLED-Modell zum Preis von circa 360 Euro durchgehend ausverkauft. Ob sich die Situation in Richtung Weihnachten verbessern wird, ist bisher unklar. Die zweite Generation der Nintendo Switch mit klassischem LCD ist nach einer offiziellen Preissenkung derzeit weiterhin für unter 300 Euro lieferbar.