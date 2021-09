Netflix, Prime Video & Disney+: Alle neuen Serien und Filme der Woche

Mit mehr als 55 Neustarts bieten die drei bekannten Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in der ersten Woche nach Herbstanfang eine große Auswahl an neuen Filmen und Serien. Das Highlight: Free Guy. Wir zeigen euch alle Starttermine im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 39

Attack of the Hollywood Clichés! ab 28. September

Ada Twist ab 28. September

Der Kastanienmann ab 29. September

MeatEater ab 29. September

Wir waren wie Lieder ab 29. September

Friendzone ab 29. September

Niemand kommt hier lebend raus ab 29. September

Luna Park ab 30. September

Love 101: Staffel 2 ab 30. September

Maid: Miniserie ab 1. Oktober

The Guilty ab 1. Oktober

Swallow ab 1. Oktober

Forever Rich ab 1. Oktober

Diana: Das Musical ab 1. Oktober

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light ab 1. Oktober

Colonia Dignidad: Eine deutsche Sekte in Chile ab 1. Oktober

Die Geisha ab 1. Oktober

Ein Hund namens Beethoven ab 1. Oktober

Kommissar Wallander: Staffel 3 ab 1. Oktober

Knight and Day ab 1. Oktober

The Rite - Das Ritual ab 1. Oktober

Dumm und Dümmehr ab 1. Oktober

Verflucht ab 1. Oktober

Ride Along: Next Level Miami ab 1. Oktober

Love and other Drugs - Nebenwirkung inklusive ab 1. Oktober

Sisters ab 1. Oktober

Seinfeld: Staffeln 1 - 9 ab 1. Oktober

Thunderbirds ab 1. Oktober

Scissor Seven: Staffel 3 ab 3. Oktober

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 39

1917 ab 28. September

Cats ab 28. September

Dirty Office Party ab 29. September

The Last Black Man in San Francisco ab 30. September

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 39

Die Simpsons - Staffel 32 ab 29. September

Australiens tödlichste Jäger - Staffel 1 ab 29. September

Dian Fossey: Geheimnisse im Nebel - Staffel 1 ab 29. September

Enthüllt: Geheimnisse der Meere - Staffel 3 ab 29. September

Fernab des Gesetzes - Staffel 1+2 ab 29. September

Jenseits der Magie mit DMC - Staffel 1 ab 29. September

Port Security: Hamburg ab 29. September

Zeke und Luther - Staffel 1-3 ab 29. September

Salem - Staffel 1-3 ab 29. September

Free Guy ab 29. September

The Great North - Staffel 1 ab 29. September

Lego Star Wars Gruselgeschichten ab 1. Oktober

Dino-Duell: Kampf der Giganten ab 1. Oktober

Der Koks-König ab 1. Oktober

Hai vs. Hai ab 1. Oktober

Spin - Finde deinen Beat ab 1. Oktober

Battle of the Sexes - Gegen jede Regel ab 1. Oktober

Der Schuh des Manitu ab 1. Oktober

Operation - Broken Arrow (1996) ab 1. Oktober

Mister Undercover ab 1. Oktober

Mord im Orient Express (2017) ab 1. Oktober

Schatten der Wahrheit ab 1. Oktober

Sonnenallee ab 1. Oktober

Vom 27. September bis 3. Oktober 2021 sehen Abonnenten der Vi­deo-Strea­ming-Platt­for­men nicht nur eine Vielzahl an Eigenproduktion, sondern auch die meist zum Monatsanfang veröffentlichten Lizenztitel. Diese werden nur zeitweilig exklusiv angeboten und rotieren bekanntermaßen zwischen den einzelnen Diensten. Zu ihnen gehören auf Netflix unter anderem Die Geisha, Knight and Day, Ride Along und neun Staffeln von Seinfeld. Amazon bietet Prime-Mitgliedern hingegen die Filme 1917, Cats, Dirty Office Party und The Last Black Man in San Francisco. Die Prime Video-Highlights für Oktober wurden noch nicht angekündigt.Auch der Micky Maus-Konzern baut sein Disney+- und Star-Portfolio in dieser Woche weiter aus und zeigt unter anderem die 32. Staffel von Die Simpsons, drei Staffeln von Salem, neue Lego Star Wars Gruselgeschichten und eine Vielzahl an neuen National Geographic-Dokumentationen. Weiterhin gehen zeitweilig exklusiv Filme wie Der Schuh des Manitu, Mord im Orient Express und Sonnenallee auf Sendung. Besondere Aufmerksamkeit wird auch auf dem Film Free Guy mit Ryan Reynolds liegen, der ab dem 29. September im Abonnement von Disney+ enthalten sein wird.