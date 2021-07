Shang-Chi - Jede Menge Action im neuen Trailer zum Marvel-Film

Im September startet mit Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings der nächste Marvel-Film im Kino. Zur Einstimmung gibt es jetzt einen neuen Trailer zu sehen, der mit einer Spielzeit von knapp einer Minute zwar etwas kurz ausfällt, aber dennoch reichlich Action und ein paar neue Szenen bereithält.



Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings spielt nach den Ereignissen von Avengers: Endgame und rückt einen bislang eher unbekannten Comichelden in den Mittelpunkt: Shang-Chi (gespielt von Simu Liu) wurde von seinem Vater Wenwu (Tony Leung Chiu Wai) zu einem unbesiegbaren Meister verschiedener Kampfkünste ausgebildet. Wie Shang-Chi jedoch erfahren muss, ist sein Vater der Kopf der kriminellen Organisation "Zehn Ringe", weshalb Shang-Chi sich gegen seinen ehemaligen Mentor stellt.



Aufgrund der Corona-Pandemie startet Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings später als ursprünglich geplant in den deutschen Kinos: Seine Premiere feiert der Film hierzulande am 2. Septmber 2021. Anders als zuletzt noch Black Widow wird Shang-Chi nicht zeitgleich bei Disney+ (VIP) zu sehen sein.