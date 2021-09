AMD warnt vor CPU-Schwachstelle und veröffentlicht wichtigen Patch

Nach den schwerwiegenden Intel-CPU-Schwachstellen Spectre und Meltdown ist jetzt ein ähnliches Problem bei AMD-Chipsätzen entdeckt worden. Der Hersteller warnt nun vor Übergriffen und hat einen Notfall-Patch bereitgestellt. Nutzer sollten schnell handeln.

Treiber jetzt über Windows Update aktualisieren

Vielzahl an AMD-CPUs betroffen

Die vollständige Liste der betroffenen Produkte: AMD Ryzen Mobile-Prozessor der 2. Generation mit Radeon-Grafik

AMD Ryzen Threadripper-Prozessor der 2. Generation

AMD Ryzen Threadripper Prozessoren der 3. Generation

AMD A-Serie CPU der 6. Generation mit Radeon Grafik

6. Generation AMD A-Serie Mobilprozessor

AMD FX APU der 6. Generation mit Radeon R7-Grafik

7. Generation AMD A-Serie APUs

7. Generation AMD A-Serie Mobiler Prozessor

AMD E-Series Mobilprozessor der 7. Generation

AMD A4-Serien APU mit Radeon Grafik

AMD A6 APU mit Radeon R5 Grafikkarte

AMD A8 APU mit Radeon R6-Grafik

AMD A10 APU mit Radeon R6-Grafik

AMD 3000 Serie Mobilprozessoren mit Radeon Grafikkarten

AMD Athlon 3000 Serie Mobilprozessoren mit Radeon Grafikkarten

AMD Athlon Mobilprozessoren mit Radeon Grafik

AMD Athlon X4-Prozessor

AMD Athlon 3000er Serie Mobilprozessoren mit Radeon Grafik

AMD Athlon X4-Prozessor

AMD APU der E1-Serie mit Radeon-Grafik

AMD Ryzen 1000er Serie Prozessor

AMD Ryzen 2000er Serie Desktop-Prozessor

AMD Ryzen 2000er Serie Mobiler Prozessor

AMD Ryzen 3000er Serie Desktop-Prozessor

AMD Ryzen 3000er Serie Mobiler Prozessor mit Radeon Grafik

AMD Ryzen 3000er Serie Mobiler Prozessor

AMD Ryzen 4000 Serie Desktop-Prozessor mit Radeon Grafik

AMD Ryzen 5000er Serie Desktop-Prozessor

AMD Ryzen 5000er Serie Desktop-Prozessor mit Radeon Grafik

AMD Ryzen 5000er Serie Mobilprozessoren mit Radeon Grafik

AMD Ryzen Threadripper PRO-Prozessor

AMD Ryzen Threadripper-Prozessor

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins Beta News hervor. Sicherheitsforscher von ZeroPeril haben demnach eine Sicherheitslücke im "AMD Platform Security Processor" (PSP)-Chipsatztreiber entdeckt. Dieser Treiber kommt für mehrere CPU-Architekturen zum Einsatz. Die als CVE-2021-26333 bezeichnete Sicherheitslücke ist vergleichbar mit Spectre und Meltdown, zwei kritische Schwachstellen, die in den letzten Jahren bei Intel entdeckt wurden und zeitweise für massive Probleme sorgten.Die Sicherheitslücke wurde als mittelschwer eingestuft und wird von AMD wie folgt zusammengefasst: "Böswillige Benutzer mit geringen Privilegien können möglicherweise über den AMD-Chipsatztreiber auf Daten zugreifen und diese ausspähen."Die von ZeroPeril entdeckte Schwachstelle kann ausgenutzt werden, um sensible Daten wie Passwörter aus dem Speicher abzugreifen. Das Problem betrifft eine Vielzahl von AMD-Prozessoren. AMD hat einen Patch herausgegeben, den die Nutzer so schnell wie möglich installieren sollten. Dazu gibt es eine Liste mit den betroffenen Systemen. AMD empfiehlt ein Update auf den AMD PSP-Treiber 5.17.0.0 über Windows Update oder ein Update auf den AMD Chipset-Treiber 3.08.17.735.Berichte über aktive Angriffe auf diese Schwachstelle der AMD-Chipsätze gibt es derzeit nicht.