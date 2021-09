Razer Huntsman V2: Neue Gaming-Tastatur setzt auf "Schalldämpfer"

Mit der Huntsman V2 stellt Razer die nächste Generation seiner Flaggschiff-Tastaturen für Gamer vor, die mit verbesserten optischen Switches und erstmals mit einem Silikon-Geräuschdämpfer ausgeliefert werden. Die Keyboards sind ab sofort zu Preisen ab 160 Euro erhältlich.

Verbesserte Switches, robuste Keycaps und Klassiker der Elite-Modelle

Razer

Die zwischenzeitlich in den USA zu den meistverkauften Gaming-Tastaturen aufgestiegene Razer Huntsman-Familie bekommt Nachwuchs. Das V2-Upgrade bringt laut Hersteller Features wie die zweite Generation der optisches Razer-Switches, eine 8K HyperPolling-Technologie und Doubleshot PBT-Tastenkappen mit sich. Zudem soll es durch eine weitere Silikonschicht im Inneren der Tastatur die Geräuschkulisse positiv beeinflussen und somit die Lautstärke von Tastenanschlägen minimieren. Ebenso ist von einem weichen Anschlag die Rede.Razer bietet die Huntsman V2 sowohl mit seinen verbesserten, klickenden optischen Switches (Purple), als auch mit linearen Switches (Red) an. Für Letztere verspricht der Hersteller ein "sanftes, lautloses Auslösen". Das Ganze soll dank einer Abtastrate von bis zu 8000 Hz (HyperPolling) zudem mit einer besonders geringen Latenz erfolgen. Für die Tastenkappen (engl. Keycaps) der neuen Gaming-Tastatur wird das so genannte DoubleShot-Gussverfahren angewendet, welches für härtere und robustere Tasten sorgen soll, deren Beschriftung "niemals verblasst oder abnutzt" - so zumindest das Versprechen des Herstellers.Wie unter anderem beim Vorgänger Huntsman Elite üblich, stattet Razer auch die Huntsman V2 mit einer magnetisch andockenden Handballenauflage aus Kunstleder und zusätzlichen Tasten zur Mediensteuerung aus. Das Gaming-Keyboard bietet wie schon zuvor eine matte Aluminium-Abdeckung, die Razer Chroma RGB-Beleuchtung und einen integrierten Hybrid-Speicher für insgesamt fünf Spielerprofile. Alternativ zur Variante im Full-Size-Format samt numerischem Tastenfeld wird eine "Tenkeyless"-Version ohne Ziffernblock angeboten. Die Preise starten bei 199,99 Euro respektive 169,99 Euro im Razer Store und bei Händlern wie Amazon.