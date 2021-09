Gaming Finger Sleeve: Razer bringt Fingerlinge für Smartphone-Zocker

Wenn die bisherigen Kunden immer häufiger mit ihren Fingern auf Touchscreens spielen, muss man sich als Anbieter von Gaming-Hardware schon etwas einfallen lassen. Razer nimmt die Herausforderung mit speziell entwickelten Fingerlingen an.

Dünn und atmungsaktiv

Razer verkauft Gamern bereits eine riesige Palette an Zubehör - wie Monitore, Headsets, Mäuse und Tastaturen, aber auch Stühle, Tassenhalter und vieles mehr. All dies hilft aber nicht weiter, wenn der User einfach nur mit seinem Smartphone oder Tablet auf der Couch liegt und mit den Fingern auf dem Display herumtippt und -wischt.Um diese Lücke zu schließen, hat Razer nun Fingerlinge auf den Markt gebracht, mit denen die Nutzung von Games auf Touch-Systemen deutlich besser funktionieren soll. Damit auch klar ist, dass es sich hier nicht um Fingerwärmer handelt, die man sich hat von Oma häkeln lassen, kommen sie in einem typischen schwarz-grünen Razer-Design daher und sind mit dem Marken-Logo ausgestattet.Der Stoff selbst ist nach Angaben des Herstellers weniger als ein Millimeter dick und atmungsaktiv. Aufgrund des flexiblen Textils soll eine Größe auch auf alle Finger passen - egal ob es um Zeigefinger einer Feinmechanikerin oder die Daumen eines Schmieds geht. Wenn sie nach einer anstrengenden Gaming-Session verschwitzt sind, lassen sich die Fingerlinge einfach per Hand waschen.Das Material ist leicht angeraut und leitet elektrischen Strom. Daher sollen die Finger leicht über den Touchscreen gleiten können, während Berührungen und Druckpunkte gut erkannt werden. Weiterhin bieten die Stoff-Überzieher den Vorteil, dass Fingerabdrücke auf dem Smartphone reduziert werden. Razer bietet die Gaming Finger Sleeves in Deutschland zum Preis von 11,99 Euro an, wobei es dafür zwei Fingerlinge gibt - einen für jede Hand. Die Produkte sind bereits verfügbar und sollen bei einer Bestellung direkt am nächsten Werktag verschickt werden.