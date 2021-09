Qnap schließt kritische Sicherheitslücke in beliebten NAS-Modellen

Der taiwanesische NAS-Hersteller QNAP hat nach einer Sicherheits-Warnung in der vergangenen Woche mehrere Updates gestartet, die teils kritische Sicherheitslücken beheben. Die Schwachstellen können es Angreifern ermöglichen, Nutzer-Systeme zu kompromittieren.

Sichere QNAP-Updates

QTS 5.0.0.1716 Build 20210701 und höher

QTS 4.5.4.1715 Build 20210630 und höher

QTS 4.3.6.1750 Build 20210730 und höher

QTS 4.3.3.1693 Build 20210624 und höher

QuTS Hero h4.5.4.1771 build 20210825 und höher

QuTScloud c4.5.6.1755 und höher

QuTScloud c4.5.6.1755 build 20210809 und höher

QTS 4.5.4: QUSBCam2 1.1.4 (2021.07.30) und höher

QTS 4.3.6: QUSBCam2 1.1.4 (30.07.2021) und höher

QuTS hero h4.5.3: QUSBCam2 1.1.4 (2021.07.30) und höher

Ausnutzung der Schwachstelle möglich

Betroffen sind verschiedene Switches, Router und NAS-Systeme des Herstellers. Die Details trudeln derzeit nur nach und nach ein. QNAP informiert derzeit über eine Schwachstelle, die viele ihrer NAS-Systeme betrifft. Betroffen von mehrere kritischen Sicherheitslücken sind potenziell Nutzer von QUSBCam2-Software sowie von NVR Storage Expansion. Zudem gibt es mehrere als mittel eingestufte Sicherheitslücken, die alle NAS-Systeme betrifft. Der Hersteller hat die gefährdeten QTS-Versionen aufgelistet und all jene, die bereits als sicher egelten..Laut QNAP ist die Sicherheitslücke in den folgenden Versionen bereits behoben:Angreifer können unter Umgebung der Sicherheitsfunktionen Zugriff auf Systemressourcen erlangen. Dadurch können sie dann eigenständig ihre Privilegien ausweiten, Befehle aus der Ferne ausführen oder auf sensible Informationen ohne Autorisierung zugreifen. Kunden, die sich und ihre NAS-Geräte vor neuen Angriffen schützen möchten, wird empfohlen, schnellstmöglich neue Updates zu laden und zu installieren und auch regelmäßig nach entsprechenden Sicherheits-Hinweise zu schauen. Inwiefern bereits aktive Angriffe bekannt sind, wurde bisher nicht kommuniziert.