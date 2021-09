Radikal neu: Apple Watch Series 7 trotz Problemen noch diesen Monat

Die Apple Watch Series 7 führt die Uhr-Familie von Apple in Sachen Design auf ganz neue Pfade, außerdem konnte Apple ein ernstes Problem bei der Massenproduktion beheben, so die Aussagen eines Branchen-Insiders, der auch über den Verkaufsstart berichtet.

Durch gute Kontakte genießt Ming-Chi Kuo einen recht freien Blick hinter die Kulissen der Techbranche und einen guten Ruf, wenn es um Voraussagen geht. Jetzt hat sich der Analyst laut 9to5Mac ausführlich zur kommenden Apple Watch Series 7 geäußert und einige Fragen aufgegriffen, die in den letzten Wochen aufgekommen waren. Kuo bestätigt, dass Apple durch große Probleme bei der Massenfertigung im Zeitplan zurückgeworfen wurde - wir hatten unter der Überschrift " Apple-Smartwatch wegen komplexem Design später? " berichtet.Wie der Analyst von seinen Kontakten bei Zulieferern erfahren haben will, hatte sich bei der ersten Charge der Series 7 der neue komplexe Display-Aufbau als schwaches Glied in der Produktions-Kette herausgestellt. So soll es bei ersten Produktionsläufen bei zu vielen Geräten zu "blinkenden Panels" und Problemen bei der Empfindlichkeit der Toucheingaben gekommen sein. Allerdings: Apple hat laut Kuo die Probleme mit den Display-Modulen überwunden und stehe kurz vor dem Eintritt in die Massenfertigung.Damit traut sich der Analyst dann auch noch eine weitere Voraussage zu: Apple soll trotz der Startschwierigkeiten in der Produktion an einer Einführung der Smartwatch in diesem Monat festhalten - das passende Event ist für den 14. September angekündigt und wird auch Neuigkeiten zum iPhone mitbringen. Für die Apple Watch Series 7 bestätigt Kuo, was Leaks schon länger vermuten lassen: Es stehe eine "dramatische Veränderung des Designs" an.Ein Blick in unser Apple Watch-Special zeigt, dass wir in den letzten Wochen wiederholt über Voraussagen zum neuen Design berichten konnten. Den besten Eindruck vor der offiziellen Vorstellung liefern hier wohl geleakte Bilder , die auf CAD-Zeichnungen basieren.