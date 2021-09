Maersk: Weltgrößte Reederei fordert hohe CO2-Steuer auf Schiffsdiesel

Die größte Container-Reederei der Welt, Möller-Maersk, will ihre Handelsschiffe auf grünen Treibstoff umstellen und fordert parallel dazu eine ordentliche CO2-Steuer auf Schiffsdiesel, der aus Erdöl gewonnen wird.

Sören Skou erklärte im Interview mit dem Spiegel , dass man vor einigen Jahren noch vor einer Umstellung zurückgescheut hätte, was vor allem an den damit verbundenen Kosten liegt. Denn der Konkurrenzdruck auf den Handelsrouten ist groß. Inzwischen allerdings würden auch immer mehr Kunden erwarten, dass Klimaneutralität beim Transport geboten oder zumindest angestrebt wird. Denn sonst können diese ihre eigenen Klimaziele letztlich nicht erreichen.Der Maersk-Chef will daher seine Schiffsflotte komplett auf Bio-Methanol umstellen. Von der Politik fordert er flankierende Maßnahmen. Denn aktuell ist dieser Treibstoff noch teurer als der fossile Diesel, wodurch jene, die umweltfreundlich agieren wollen, einen massiven Wettbewerbsnachteil bekämen. Skou sprach sich daher dafür aus, auf Schiffsdiesel eine CO2-Steuer von bis zu 150 Dollar pro Tonne zu erheben.Skou rechnet damit, dass durch die so eingeleiteten Anreize der Preis der CO2-neutralen Handelsschifffahrt bis 2035 etwa auf dem gleichen Niveau ankommt, wie die fossilen Antriebe in dem Bereich. Von da an wäre es aus seiner Sicht möglich, die Nutzung von Erdöl-basierten Kraftstoffen auf den Weltmeeren komplett zu untersagen.Maersk hat kürzlich acht neue Schiffe in Auftrag gegeben, die von Grund auf für den Betrieb mit Bio-Methanol ausgelegt sind. Jedes dieser Schiffe wird rund 16.000 Container transportieren können. Gebaut werden diese von Hyundai Heavy Industries in Südkorea. Die Indienststellung ist für 2024 geplant. Weitere entsprechende Schiffe sollen folgen.Eine Umstellung der Schifffahrt ist ein wichtiger Bestandteil der weltweiten Klimaschutz-Maßnahmen. Denn der Transport unzähliger Waren über die Weltmeere trägt in einem ähnlichen Umfang zum Klimawandel bei wie der Flugverkehr.