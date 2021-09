Sicherheitsproblem: Router wird mit anfälliger Firmware ausgeliefert

Sicherheitsforscher haben entdeckt, dass TP-Link einen sehr beliebten Router der Archer-Serie mit einer anfälligen Firmware ausliefert. Das Problem ist schon länger bekannt und birgt Dutzende Sicherheitslücken und damit eine große Gefahr für Anwender.

Mangelhafte Sicherheit

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins BetaNews hervor. Laut BetaNews geht es dabei um den TP-Link-Router AC1200 Archer C50 (v6). Dieses Modell ist überaus beliebt und weitverbreitet und wird auch in Deutschland ausgeliefert. Der Router wird mit veralteter Firmware ausgeliefert, die für Dutzende von bekannten Sicherheitslücken anfällig ist und so Nutzer dem Risiko von Man-in-the-Middle- und Denial-of-Service-Angriffen aussetzt.Auf das Problem aufmerksam gemacht haben Sicherheitsforscher von CyberNews . Sie hatten die Sicherheitslücken in der Standard-Firmware sowie in der Webinterface-App des Routers aufgedeckt. TP-Link wurde Mitte Juli kontaktiert und auf das Problem aufmerksam gemacht.Zu den Schwachstellen gehört, dass WPS standardmäßig aktiviert ist. Sitzungs-Token werden nach dem Abmelden von der Router-App nicht serverseitig gelöscht und dann für nachfolgende Anmeldevorgänge akzeptiert. Die Anmeldedaten des Routers und die Sicherungsdateien der Konfiguration sind mit schwachen Protokollen verschlüsselt und können von Angreifern leicht entschlüsselt werden. Außerdem weist die Standardversion der Webinterface-App weitere Schwachstellen und mangelhafte Sicherheitsfunktionen auf.BetaNews nennt dabei die Offenlegung privater IP-Adressen, schwache HTTPS-Verschlüsselung, falsche Zeichensätze und einiges mehr. TP-Link hat sich schon geäußert. Das Unternehmen will nun Firmware-Updates für die betroffenen Geräte erzwingen. Besitzer betroffener Geräte werden darüber über ihre Verwaltungsschnittstelle "relevante Benachrichtigungen" informiert, unabhängig davon, ob sie das Gerät über das Webterminal oder die mobile App verwalten.