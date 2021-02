TP-Link Deco M9 Plus: So einfach kommt man zum großen WLAN

Vorteile

Flächendecke WLAN-Abdeckung

Keine Ausfälle

Internet-Geschwindigkeit dauerhaft konstant

Verwaltung für Smartphone-App

Bebilderte Anleitung führt durch die Installation

Kein Betriebsgeräusch

LEDs lassen sich ausschalten

Monatlicher Bericht über Nutzung der Netzwerk-Infrastruktur

Push-Benachrichtigungen auf dem Smartphone bei Neuanmeldungen

Einzeln nachzukaufen, wenn das Netzwerk erweitert werden soll

Neutral

Kein WiFi 6

Nachteile

USB-Port am M9 Plus nur für Strom (kein Netzwerk-Laufwerk)

Wer in größeren Häusern oder auf Grundstücken mit mehreren Gebäuden ein einheitliches WLAN aufspannen will, kommt mit der Mesh-Technologie weiter. Diese sorgt für eine leichte Vernetzung mehrerer Router und den diversen Client-Geräten, was letztlich wesentlich einfacher funktioniert, als die Nutzung mehrerer Repeater. Unser Kollege Timm Mohn hat sich mit dem Deco M9 Plus eine entsprechende Lösung von TP-Link angesehen.