Zum Bestpreis: 10 GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für nur 10 Euro

1 Euro pro GB: Ein klares Zeichen für günstige Tarife. Das ganze dann noch im Telekom-Netz realisiert und schon wird daraus ein echt interessantes Angebot. Genau diesen Deal gibt es jetzt beim " Bestpreis Telekom Kracher " von Mobilcom Debitel. Und es warten praktische Optionen.

Muss es beim Surfen nicht das Maximum sein, geht es beim Preis runter

Telekom Green LTE 10 GB für 9,99€/Monat

10 GB LTE Internet Flat (21,6 Mbit/s)

Telekom-Netz

VoLTE & WLAN Call

SMS 0,19€

FLAT Telefonie

EU-Roaming

Rufnummernmitnahme möglich

Flexibler Vertragsbeginn möglich

eSIM möglich

9,99 Euro/Monat , nach 24 Monaten 26,99 Euro/Monat

, nach 24 Monaten 26,99 Euro/Monat 9,99 Anschlusspreis

Bestpreis Telekom Kracher für kurze Zeit: Jetzt bei Mobilcom Debitel abschließen

Extra-Optionen

Tarif-Angebot in der Übersicht

Für manche Mobilfunknutzer passen Datenvolumen und Geschwindigkeit, die bei vielen Anbietern aktuell in die Höhe schnellen, nicht so ganz zum Nutzungsverhalten. Dann gilt es einen Tarif zu finden, bei dem man nicht zahlen muss, was man nicht nutzt.In dieser Hinsicht bietet der aktuelle Telekom-Deal die perfekte Basis für alle, die mit 10 GB Surfvolumen bei einer maximalen Geschwindigkeit von 21,6 Mbit/s in Sachen Netzanbindung vollkommen zufrieden sind - die Geschwindigkeit reicht locker für Streaming-Dienste, das Datenvolumen macht auch einige Stunden mobilen Film-Genuss möglich.Im Telekom-Netz wird dann natürlich auch noch alles geboten, was ein moderner Mobilfunk-Tarif mitbringen muss. Telefonie ist dank Flat unbegrenzt, auch VoLTE & WLAN Call können mit dem Tarif genutzt werden, und EU-Roaming ist ebenfalls an Bord. Bei SMS setzt das Angebot dann wiederum darauf, dass dieser Kommunikationsweg für die meisten keine Relevanz mehr hat: Die Kurznachrichten werden mit 19 Cent berechnet.Mobilcom Debitel stellt das Angebot als Tarif mit 24 Monaten Laufzeit bereit, darüber hinaus werden einmalig 10 Euro Anschlussreis fällig. Rechnet man die Kosten zusammen, kommt der Tarif nach zwei Jahren auf einen Gesamtpreis von knapp 250 Euro (24 x 9,99€ + 9,99€). Ab dem 25. Monat steigt der Preis sehr deutlich auf 26,99 Euro - hier gilt es wie immer, rechtzeitig vor Ablauf dieser First zu kündigen.Wirklich praktisch ist bei Mobilcom Debitel die Möglichkeit, den Vertrag bei Buchung flexibel zu einem späteren Zeitpunkt starten zu lassen. Dafür kann im Bestellprozess ein Startdatum gewählt werden. Darüber hinaus ist es natürlich auch möglich, die eigene Rufnummer vom alten zum neuen Anbieter zu portieren. Zu guter Letzt wird man für moderne Geräte auch mit der passenden eSIM versorgt.