Apple-Investoren wollen fetten Bonus für Tim Cook verhindern

Apple-Chef Tim Cook soll für 2021 einen Bonus und damit eine Gesamtzahlung von 99 Millionen Dollar bekommen. Das galt als bereits beschlossene Sache, doch nun versucht eine Anleger-Gruppe den Zahltag für den Chief Executive Officer des kalifornischen Konzerns zu torpedieren.

Hat Tim Cook die Kriterien (nicht) erfüllt?

An sich bekommt der Apple-CEO ein Grundgehalt von drei Millionen Dollar. Doch für das vergangene Jahr sollte Tim Cook zusätzlich 82,3 Millionen in Aktien bekommen, dazu kommen auch noch zusätzliche zwölf Millionen Dollar für das Erreichen der Ziele des Konzerns und schließlich 1,4 Millionen Dollar für Flugreisen, den 401(k)-Plan, Versicherungsprämien und anderes.Doch dieser Zahltag ist nun in Gefahr: Denn das Stimmrechtsberatungsunternehmen Institutional Shareholder Services (ISS) hat die Anleger von Apple aufgefordert, gegen diese Vergütung von Tim Cook zu stimmen. Grund: Sie haben Bedenken hinsichtlich der Höhe und Struktur seiner Aktienzuteilung. Das alljährliche Anleger-Treffen wird in der ersten Märzwoche stattfinden und dort soll es diesen Einspruch der Aktionäre geben.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, begründet ISS das folgendermaßen: "Es bestehen erhebliche Bedenken hinsichtlich der Gestaltung und des Umfangs der Aktienzuteilung an CEO Cook im Geschäftsjahr 2021... Bei der Hälfte der Prämie fehlen die Leistungskriterien."Allerdings entscheidet die Anlegerversammlung nicht direkt über die Höhe der jeweiligen Bonuszahlungen, sie hat nur eine beratende Funktion. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sich der zuständige Aufsichtsrat von den Protesten der Anleger beeindrucken lässt und die Sache noch einmal überdenkt.ISS hat schon einmal gegen eine ähnliche Zahlung an Cook rebelliert, 2013 konnte man ein Drittel der Anleger auf seine Seite ziehen. Das hatte auch Folgen, denn damals musste Apple Cooks Lohn- und Bonuszahlungen um Leistungskriterien erweitern - und um diese geht es nun teilweise.