Samsung-Smartphones: Foto-Backups sind in einem Monat weg

Nutzer von Samsung-Smartphones werden derzeit noch einmal gewarnt, dass sie sich in den kommenden Tagen unbedingt um ihre bisher aufgenommenen Fotos kümmern sollten. Denn in einem guten Monat läuft deren Sicherung in der Samsung-Cloud aus.

Jetzt aktiv werden!

Hinweise zur Sicherung der Foto-Backups

Bereits zum Jahresbeginn hatte das Unternehmen angekündigt, dass die bisherige Möglichkeit, ein Backup der Fotosammlung des Smartphones in der Cloud zu hinterlegen, abgeschafft wird. Lediglich weniger datenintensive Informationen wie Kontakte und Termine lassen sich hier zukünftig sichern. Samsung empfiehlt Usern, die ihre Fotos nicht nur auf dem aktuellen Smartphone speichern wollen, die Nutzung von Microsofts OneDrive-Angebot.Unbedingt tätig werden sollten Anwender, die derzeit nur einen Teil ihrer Fotos auf dem aktuellen Smartphone vorhalten und ältere Aufnahmen von früheren Geräten in der angeschlossenen Samsung-Cloud aufbewahren. Denn für die deutschen Nutzer ist am 30. September endgültig Schluss. Alle bis dahin nicht aus dem Cloud-Dienst heruntergeladenen Bilder sind dann aufgrund der Abschaltung unwiederbringlich verloren. Eine zweite Gruppe von Usern, die in verschiedenen anderen Ländern unterwegs ist, hat noch bis zum 30. November Zeit.Samsung weist auch darauf hin, dass man mit der Sicherung vielleicht nicht bis zur letzten Minute warten sollte. Denn man muss damit rechnen, dass viele Nutzer erst kurz vor dem Stichtag plötzlich auf die Idee kommen, das Gleiche zu tun - und dann kann es durchaus passieren, dass die Performance sinkt. Im schlimmsten Fall hängen dann noch viele Downloads zum Termin der Abschaltung in der Warteschlange.Die meisten Nutzer dürften inzwischen mitbekommen haben, dass sie ein Problem mit der Samsung Cloud bekommen, da das Unternehmen bereits zum Monatsbeginn die Galerie-Synchronisation eingestellt hat. Warum genau Samsung sich von dem Feature verabschiedet, ist nicht ganz klar. Anzunehmen ist aber, dass die Südkoreaner nach Möglichkeiten suchen, Einsparungen umzusetzen, um zukünftig preislich wieder besser mit der harten Konkurrenz aus China mithalten zu können.