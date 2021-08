OS-Update: AVM verbessert WLAN-Stabilität für Fritz-Kabel-Router

AVM hat das FritzOS 7.28-Update für die beiden Kabel-Router FritzBox 6590 Cable und 6490 Cable freigegeben. Neue Funktionen gibt es nicht, dafür aber wichtige Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Das Update wird jedem Nutzer empfohlen.

Verbesserungen

Weitere Verbesserungen im FritzOS 7.28 System: Verbesserung - Stabilität angehoben

Telefonie: Änderung- Notwendige Anpassung an veränderte Anforderungen zur Authentifizierung bei Google (Google-Telefonbuch und -Kalender)

Verbesserung - Interoperabilität für CardDAV-basierte Online-Telefonbücher erhöht

Verbesserung - Optimierte Behandlung von Rufumleitungen bei SIP-Trunks, die eine Rufumleitung in der Rufphase unterstützen

WLAN: Verbesserung - Stabilität angehoben

Behoben - Läuft die FritzBox als Mesh-Repeater, bekommen WLAN-Clients am WLAN-Gastzugang unter Umständen keine IP-Adresse

USB: Behoben - Mit macOS Big Sur Version 11.3 konnte keine Netzlaufwerkverbindung (SMB) aufgebaut werden

AVM

Nun ist die neue FritzOS-Version 7.28 auch für die beiden FritzBoxen 6590 Cable und 6490 Cable gestartet . Es handelt sich dabei laut dem Hersteller um ein reines Wartungsupdate, was vor allem bedeutet, dass es keine neuen Funktionen gibt. Wer einen der beiden Router sein Eigen nennt und Updates nicht über seinen Provider erhält, kann die neue Version ab sofort ausprobieren.Das Update kann über die Online-Update-Funktion angestoßen werden. Dazu ruft man die Benutzeroberfläche des Gerätes im Internetbrowser auf ("fritz.box"). Nach der Anmeldung sucht man über den "Assistenten" nach einem verfügbaren Update / Firmware aktualisieren. Mit wenigen Klicks ist das erledigt und das Update lädt im Hintergrund.FritzOS 7.28 bietet einige Verbesserungen. So hat das Unternehmen unter anderem an der Interoperabilität für CardDAV-basierte Online-Telefonbücher gearbeitet. Zudem hat man die allgemeine System- sowie die WLAN-Stabilität verbessert. Die Release-Notes enthalten allerdings keine Details zu Sicherheitsupdates. Laut AVM werden aber mit jedem Update auch die Sicherheitsfunktionen aktualisiert. Daher empfiehlt AVM grundsätzlich für alle Geräte das Update durchzuführen.