Media Markt und Saturn starten Leih-Lastenräder in Berlin und Köln

Die Elektronikketten Media Markt und Saturn testen jetzt den Einsatz von E-Lastenrädern für den schnellen Transport von Waren innerhalb von Großstädten. In Berlin können sich Kunden zum Teststart auch Räder ausleihen, um ihre Einkäufe nach Hause zu bringen.

Vier Stunden kostenlos nutzen

Entscheidung fällt 2022

Das Projekt steht noch ganz am Anfang - zunächst will der Konzern erst einmal herausbekommen, ob sich der Einsatz der Räder lohnt, wie viel sie unterwegs sein werden und vor allem, welcher Hersteller das Rennen macht. Laut einem Bericht von heise gibt es dazu jetzt mehrere Testmärkte, in denen die E-Cargobikes der Firmen Onomotion, Citkar und Nüwiel zum Einsatz kommen. Alle Lastenräder besitzen einen geschlossenen Container für den sicheren Transport. Von der Firma Nüwiel wird zudem ein Bike mit offener Ladefläche getestet.Media Markt und Saturn wollen die Lastenräder sowohl für Bestellungen von Unternehmenskunden als auch für Einkäufe von Privatleuten nutzen.Den Start macht jetzt die Filiale von Saturn am Alexanderplatz in Berlin, die Kölner Saturn-Märkte in der Maybachstraße und Hohen Straße und der Media Markt in der Hohen Straße in Köln. Aktuell kann man dabei nur in Berlin ein Rad ausleihen, um damit als Kunde seine Bestellung nach Hause zu transportieren. Das Ganze ist für vier Stunden kostenlos. Informationen für die Ausleihe gibt es jeweils im Markt vor Ort.Der Test läuft erst einmal bis zum Ende des Jahres, dann wird ausgewertet, wie gut die Räder von den Kunden angenommen wurden. Erst kommendes Jahr will die Konzernleitung schauen, ob man das Angebot ausweitet oder vielleicht auch wieder einstampft. Der Einsatz von E-Cargo-Bikes zur Verleihung an Kunden ist in vielen Branchen besonders in Großstädten schon eine Alternative, die gern von den Kunden angenommen wird.