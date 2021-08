Lücke in Routern mit in Realtek-Chips: Angriffe laufen bereits kräftig

Die kürzlich bekannt gewordene Schwachstelle in Chipsätzen von Realtek führt bereits zu breit aufgestellten DDoS-Angriffen . Eine konzentrierte Gegenmaßnahme zum Schutz der Anwender dürfte so gut wie unmöglich sein.

Schwierige Gegenmaßnahmen

Hersteller Betroffene Modelle A-Link Europe Ltd. A-Link WNAP WNAP(b) ARRIS Group, Inc. VAP4402_CALA Airlive Corp. WN-250R

WN-350R Abocom System Inc. Wireless Router ? AIgital Wifi Range Extenders Amped Wireless AP20000G Askey AP5100W Asustek Computer Inc. RT-Nxx models, WL330-NUL

Wireless WPS Router RT-N10E

Wireless WPS Router RT-N10LX

Wireless WPS Router RT-N12E

Wireless WPS Router RT-N12LX Best One Technology Co., Ltd. AP-BNC-800 Beeline Smart Box v1 Belkin F9K1015

AC1200DB Wireless Router F9K1113 v4

AC1200FE Wireless Router F9K1123

AC750 Wireless Router F9K1116

N300WRX

N600DB Buffalo Inc. WEX-1166DHP2

WEX-1166DHPS

WEX-300HPS

WEX-733DHPS

WMR-433

WSR-1166DHP3

WSR-1166DHP4

WSR-1166DHPL

WSR-1166DHPL2 Calix Inc. 804Mesh China Mobile Communication Corp. AN1202L Compal Broadband Networks, INC. CH66xx cable modems line. D-Link DIR-XXX models based on rlx-linux

DAP-XXX models based on rlx-linux DIR-300

DIR-501

DIR-600L

DIR-605C

DIR-605L

DIR-615

DIR-618

DIR-618b

DIR-619

DIR-619L

DIR-809

DIR-813

DIR-815

DIR-820L

DIR-825

DIR-825AC

DIR-825ACG1

DIR-842 DAP-1155

DAP-1155 A1

DAP-1360 C1

DAP-1360 B1 DSL-2640U

DSL-2750U

DSL_2640U VoIP Router DVG-2102S

VoIP Router DVG-5004S

VoIP Router DVG-N5402GF

VoIP Router DVG-N5402SP

VoIP Router DVG-N5412SP

Wireless VoIP Device DVG-N5402SP Dasan Networks H150N Davolink Inc. DVW2700 1

DVW2700L 1 Edge-core VoIP Router ECG4510-05E-R01 Edimax RE-7438

BR6478N

Wireless Router BR-6428nS

N150 Wireless Router BR6228GNS

N300 Wireless Router BR6428NS

BR-6228nS/nC Edison unknown EnGenius Technologies, Inc. 11N Wireless Router

Wireless AP Router Elecom Co.,Ltd. WRC-1467GHBK

WRC-1900GHBK

WRC-300FEBK-A

WRC-733FEBK-A Esson Technology Inc. Wifi Module ESM8196 - (any device using this wifi module) EZ-Net Ubiquitous Corp. NEXT-7004N Fida PRN3005L D5 Hama unknown Hawking Technologies, Inc. HAWNR3 MT-Link MT-WR600N I-O Data Device, Inc. WN-AC1167R

WN-G300GR iCotera i6800 IGD 1T1R LG International Axler Router LGI-R104N

Axler Router LGI-R104T

Axler Router LGI-X501

Axler Router LGI-X502

Axler Router LGI-X503

Axler Router LGI-X601

Axler Router LGI-X602

Axler Router RT-DSE Link-Net Technology Co., Ltd. LW-N664R2

LW-U31

LW-U700 Logitec BR6428GNS

LAN-W300N3L MMC Technology MM01-005H

MM02-005H MT-Link MT-WR730N

MT-WR760N

MT-WR761N

MT-WR761N+

MT-WR860N NetComm Wireless NF15ACV Netis WF2411

WF2411I

WF2411R

WF2419

WF2419I

WF2419R

WF2681 Netgear N300R Nexxt Solutions AEIEL304A1

AEIEL304U2

ARNEL304U1 Observa Telecom RTA01 Occtel VoIP Router ODC201AC

VoIP Router OGC200W

VoIP Router ONC200W

VoIP Router SP300-DS

VoIP Router SP5220SO

VoIP Router SP5220SP Omega Technology Wireless N Router O31 OWLR151U

Wireless N Router O70 OWLR307U Patech Axler RT-TSE

Axler Router R104

Axler Router R3

Axler Router X503

Axler Router X603

LotteMart Router 104L

LotteMart Router 502L

LotteMart Router 503L

Router P104S

Router P501 Planex Communications Inc.

Planex Communications Corp. MZK-MF300N

MZK-MR150

MZK-W300NH3

MZK-W300NR

MZK-WNHR Planet Technology VIP-281SW Realtek RTL8196C EV-2009-02-06

RTL8xxx EV-2009-02-06

RTL8xxx EV-2010-09-20

RTL8186 EV-2006-07-27

RTL8671 EV-2006-07-27

RTL8671 EV-2010-09-20

RTL8xxx EV-2006-07-27

RTL8xxx EV-2009-02-06

RTL8xxx EV-2010-09-20 Sitecom Europe BV Sitecom Wireless Gigabit Router WLR-4001

Sitecom Wireless Router 150N X1 150N

Sitecom Wireless Router 300N X2 300N

Sitecom Wireless Router 300N X3 300N Skystation CWR-GN150S Sercomm Corp. Telmex Infinitum Shaghal Ltd. ERACN300 Shenzhen Yichen (JCG) Technology Development Co., Ltd. JYR-N490 Skyworth Digital Technology. Mesh Router Smartlink unknown TCL Communication unknown Technicolor TD5137 Telewell TW-EAV510 Tenda AC6, AC10, W6, W9, i21 Totolink A300R Trendnet, Inc.

TRENDnet Technology, Corp. TEW-651BR

TEW-637AP

TEW-638APB

TEW-831DR Upvel UR-315BN ZTE MF253V, MF910 Zyxel P-330W

X150N

NBG-2105

NBG-416N AP Router

NBG-418N AP Router

WAP6804

Die Schwachstelle wurde vor etwas mehr als einer Woche bekannt. Von da an dauerte es gerade einmal drei Tage, bis die Attacken begannen. Hinter dem DDoS-Beschuss soll dabei eine bereits länger bekannte Gruppe stehen, die ein Botnetz einsetzt, das auf dem ebenfalls lange bekannten Mirai-Trojaner beruht. Die Infrastruktur hatte zuvor auch schon einen ähnlichen Bug in Millionen Routern, die mit der Arcadyan-Firmware arbeiten, ausgenutzt, berichtet das US-Magazin The Record Im nun vorliegenden Fall nutzen die Angreifer eine Schwachstelle aus, die mit dem SDK des Realtek-Chipsatzes in die Firmware diverser Router gekommen ist. Die Komponenten werden in Geräten von 65 Herstellern verbaut. Das führt dazu, das eine enorme Bandbreite an Geräten über die Sicherheitslücke verfügen.Maßnahmen gegen die bereits laufenden Angriffe sind schwierig. Denn einerseits müssen die zahlreichen Hersteller einen Patch von Realtek in ihre Firmware einarbeiten und entsprechende Updates veröffentlichen. Und dann müssen natürlich auch noch die Nutzer dazu gebracht werden, die Aktualisierungen zu installieren. Für gewöhnlich kümmern sich unerfahrenere Nutzer aber ziemlich wenig um die kleinen Kisten, die irgendwo im Haus stehen und den Internet-Zugang verteilen. Möglich aber, dass die DDoS-Angriffe letztlich dazu führen, dass ein gewisser Leidensdruck entsteht und die Update-Bereitschaft erhöht.Betroffen sind nach Angaben der Entdecker der Schwachstelle rund 200 verschiedene Router-Modelle. Durch die DDoS-Angriffe dürfte vor allem deren Möglichkeit gestört werden, die gewohnten Internet-Anbindungen bereitzustellen. Aus welcher Motivation heraus die Täter ihre Angriffe durchführen, ist unklar.