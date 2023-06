Realtek: Wir sind Opfer einer Verschwörung MediaTeks mit Patenttroll

In der Fernseher-Industrie geht es aktuell zur Sache: Zwei der wichtigsten Zulieferer von Chips für Smart-TVs sind aufgrund der Aktivitäten eines Patenttrolls aneinandergeraten - jetzt werden sich MediaTek und Realtek vor Gericht duellieren.

Ziel ist ein Schwurgericht

Zusammenfassung Realtek wird von Patenttroll verklagt & unter Druck gesetzt

Realtek geht nun seinerseits in die Offensive

Anschuldigung: MediaTek & Future Link verschwören sich gegen Realtek

Verschwörung soll zu Verboten & Marktdominanz von MediaTek führen

Realtek will Schadensersatz & spendet Erstrittenes für wohltätige Zwecke

MediaTek bestreitet Vorwürfe & will Beweise vorlegen

Gerichtsverfahren soll Aufklärung bringen

Alles begann im Grunde mit einem leider schon fast alltäglichen Vorgang: Der Chiphersteller Realtek, den viele Nutzer noch durch seine PC-Komponenten kennen und der inzwischen vor allem als Zulieferer der Unterhaltungselektronik-Branche arbeitet, wurde von einem klassischen Patenttroll, Future Link Systems, verklagt. Dieser trieb die Auseinandersetzung aber auf die Spitze und versuchte Realtek ausgerechnet in der schwierigen Coronazeit nicht nur mit finanziellen Forderungen, sondern auch mit Anträgen auf Importverbote unter Druck zu setzen.Realtek reagierte nun seinerseits und ging in der Angelegenheit in die Offensive: In einer Klage, die bei einem US-Bezirksgericht in Kalifornien eingereicht wurde, zeichneten die Anwälte des Unternehmens das Bild einer Verschwörung gegen den Chiphersteller. Demnach habe Future Link nicht nur aus eigenen Gewinninteressen gehandelt, sondern mit dem Konkurrenten MediaTek zusammengearbeitet, berichtet ArsTechnica Angeblich habe es ein "Kopfgeld" gegeben, mit dem Realtek aus dem Markt gedrängt werden sollte. MediaTek habe also quasi eine Prämie für jeden erfolgreichen juristischen Schritt des Patenttrolls gegen den Wettbewerber in Aussicht gestellt. Dabei fiel die Wahl vor allem auf die Beantragung von Importverbot-Verfügungen, aufgrund derer dann in den USA fast nur noch Geräte mit MediaTek-Chips in den Handel gekommen wären.Realtek will in einem Schwurgerichtsverfahren entsprechende Beweise vorlegen können und fordert Schadensersatz ein. Eine geschickte Strategie, sich das Wohlwollen eventueller Geschworener zu sichern, dürfte dabei auch die Ankündigung sein, dass man erstrittenen Schadensersatz für wohltätige Zwecke spenden will. "Mit dieser Klage versucht Realtek, einen modernen Raubritter und seine Handlanger zu stoppen, sich vor anhaltendem Schaden zu schützen und sich vor der Zerstörung des Wettbewerbs in der kritischen Halbleiterindustrie zu bewahren", heißt es in der Klageschrift.Seitens MediaTeks wies man die Anschuldigungen natürlich zurück. Man werde sich gegen die Vorwürfe verteidigen und Beweise vorlegen, die zeigen, dass Realteks Darstellung schlicht falsch ist.