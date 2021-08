Dr Disrespect: Exzentrischer Streamer will eigenes Spielestudio gründen

Guy Beahm alias Dr Disrepect war einst einer der größten Streaming-Stars auf Twitch, die zu Amazon gehörende Plattform bot Beahm auch einen lukrativen Vertrag an. Vor einem Jahr wurde er aber überraschend von der Plattform verbannt, bis heute ist nicht bekannt, warum.

Studio mit "Twist" in Vorbereitung

Dr Disrepect ist daraufhin zu YouTube abgewandert und hat dort mittlerweile rund 3,4 Millionen Abonnenten. Das ist zwar nicht ganz so viel wie zu seinen besten Zeiten auf Twitch, denn dort hatte er bis zu 4,5 Millionen Follower. Allzu sehr hat ihm der nicht freiwillige Plattformwechsel aber nicht geschadet - zumindest in Sachen Abonnenten.Denn finanziell war der Rauswurf sicherlich empfindlich, kurz zuvor hat Beahm nämlich einen Exklusiv-Deal in Höhe von angeblich zehn Millionen Dollar unterschrieben, diesen aber kurz danach verloren. Ungewöhnlich dabei ist, dass bis heute nicht ansatzweise bekannt ist, warum der exzentrische Streamer von Twitch geflogen ist. Beahm hat zwar einige kryptische Andeutungen gemacht, konkrete Gründe sind aber nach wie vor nicht durchgesickert.Dr Disrepect ist aber aktiver denn je, denn der einstige Community-Manager und Level-Designer von Call of Duty-Entwickler Sledgehammer Games bereitet derzeit sein eigenes Studio vor. In einer Stellenausschreibung sucht er einen Co-Gründer und Studio-Chef (via VGC ): "In Zusammenarbeit mit BoomTV erobert Dr Disrespect die Spieleindustrie im Sturm und gründet ein neues AA/AAA-Gaming-Studio, das einen einzigartigen Twist haben wird."Weiter heißt es: "Das Studio plant eine Partnerschaft mit einer ausgewählten Liste von Mega-Influencern und arbeitet dann eng mit ihnen zusammen, um ihren Traum-Gaming-Titel auf den Markt zu bringen." Man deutet an, dass Indie-Titel auf den Status von "Mega-Titeln" gehoben werden sollen, man will also offenbar vor allem Beahms Bekanntheit zur Vermarktung kleinerer Spiele nutzen.