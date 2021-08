Microsoft startet weiteres Sicherheitsupdate für den Webbrowser Edge

Microsoft hat ein weiteres Sicherheitsupdate für den Edge-Browser auf Chromium-Basis nachgeschoben. Es behebt eine Reihe von Schwachstellen, die Google mit einem Chromium-Update adressiert hatte. Details sind noch nicht bekannt.

Details folgen

Microsoft Edge-Browser auf Chromium-Basis

Wer unter Windows 10 den neuen Microsoft Edge nutzt, bekommt die Aktualisierung einfach als Auto-Update. Die neueste Version hat die Nummer 92.0.902.67 und steht auch bereits bei uns im WinFuture-Downloadcenter bereit und kann am Ende dieses Beitrags heruntergeladen werden. Über die einzelnen Änderungen für Edge ist aber noch recht wenig bekannt - das liegt daran, dass Microsoft außer den Benachrichtigungen für die einzelnen sicherheitsrelevanten Änderungen derzeit keine ausführlichen Veröffentlichungs-Notizen mit beifügt. Stattdessen kann man aber bei Google eine Übersicht einsehen und die CVE-Artikel in der Edge-Update-Historie nachverfolgen.Bei Microsoft heißt es zum Update bislang nur: "Microsoft hat den neuesten Microsoft Edge Stable Channel (Version 92.0.902.67) veröffentlicht, in den die neuesten Sicherheitsupdates des Chromium-Projekts integriert sind. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zur Sicherheitsaktualisierung ."In dem zitierten Sicherheits-Leitfaden wurden bislang lediglich die CVE-Nummer zu den Schwachstellen veröffentlicht und noch keine weiterführenden Details. Das folgt regulär erst einige Zeit nach dem Release. Nur im Chromium-Blog von Google gibt es einige weitere Informationen. Google meldet insgesamt zehn Sicherheitslücken, die von externen Sicherheitsfosrchern gemeldet wurden. Das Edge-Update bringt in der neuesten Version alle entsprechenden Änderungen. Google hatte das Update ebenfalls vor Kurzem auf den Weg gebracht.Microsoft hat einen Teil der Sicherheitslücken schon in der allgemeinen Update-Historie im Update-Katalog mit aufgeführt.