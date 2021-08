Nächster Versuch: Oppo zeigt neue Unter-Display-Kamera

Im Vorhaben, Bildschirmränder zu schrumpfen, sind Unter-Display-Ka­me­ras vielleicht die finale Evolution! Oppo hat nun die neueste Version der Technologie vorgestellt. Anders als Vivos Erstversuch soll auch die Selfie-Qualität dabei nicht leiden.

Kameraqualität soll ebenfalls stimmen

Nextpit

Oppo hat die neueste Version seiner Unter-Display-Kameras vorgestellt! Die Idee dabei ist, die Selfie-Kamera eines Smartphones nicht etwa per Punch-Hole-Notch ins Display zu bringen, sondern diese ganz verschwinden zu lassen. Der Hersteller ZTE hat seinen ersten Versuch bereits zur Marktreife gebracht, dafür aber viel Kritik geerntet.Doch viele der Kritikpunkte, die es damals beim ZTE Axon 20 5G gab, will Oppo nun ausgebessert haben. Wie The Verge berichtet, sollen Nutzer keinen sichtbaren Unterschied zwischen dem Kamerabereich und dem sonstigen Display erkennen. Dabei stellte Oppo einen Prototyp vor, der ein eBook zeigte.Problematisch zeigte sich die erste marktreife Version der Unter-Display-Kameras vor allem bei der Aufnahme von Selfies. Die Positionierung der Kamera unter dem Display führte zu einem Schleier oder zu unschönen Reflexionen. Oppo zeigte zusätzlich zum Bild des Prototypen auch ein Bild eines Models.Das Foto wirkt natürlich und die Qualität unterscheidet sich tatsächlich nicht von "herkömmlichen" Selfie-Knipsen. Kurioserweise wirkt das Model aber nicht so, als hätte sie das Bild selbst aufgenommen - vertrauen wir aber mal darauf, dass ein Oppo-Mitarbeiter seinen Arm für das Foto so verrenkt hat, um nicht selbst auf dem Foto zu sein.Neben Oppo hat auch ZTE eine zweite Version der Technik am Start. Das ZTE Axon 30 startet aber zunächst nur in China und auch bei Oppo steht noch offen, wann wir die neuen Selfie-Kameras (nicht) zu Gesicht bekommen. Der Trend ist dennoch spannend und jetzt, wo die Kinderkrankheiten ein wenig geheilt zu sein scheinen, frage ich mal: Wie findet Ihr Unter-Display-Cams?Natürlich könnt Ihr gerne in den Kommentaren über das Thema diskutieren! Seht Ihr in der Technologie den nächsten Schritt oder hofft Ihr, Hersteller setzen die Unter-Display-Kameras nur in bestimmten Handys ein?