ZTE Axon 20: Smartphone mit Kamera unter Display für nur 300 Euro

Der chinesische Smartphone-Hersteller ZTE bringt mit dem Axon 20 das erste Gerät mit einer direkt unter dem Display verbauten Frontkamera nach Deutschland. Schon ab Anfang Dezember soll das ZTE Axon 20 für knapp 300 Euro hierzulande zu haben sein.

UniSOC-Prozessor statt Qualcomm drückt den Preis

Mit Direktrabatt schon für 264 Euro

ZTE hat jüngst mit dem Axon 20 eine im Vergleich zum bereits im August erstmals präsentierten 5G-fähigen Schwestermodell etwas abgespeckte Version des Smartphones vorgestellt, bei der maximal LTE-Netze unterstützt werden. Dies macht das Smartphone erschwinglicher und sorgt außerdem dafür, dass das erste Gerät mit "Under Screen Camera" schon bald in Deutschland starten kann.Das vorläufige Alleinstellungsmerkmal des ZTE Axon 20 4G ist die Verwendung eines neuartigen Bildschirms, bei dem im Bereich der darunter verbauten Frontkamera eine andere Pixelstruktur verwendet wird als beim Rest des OLED-Panels. Dadurch kann die Kamera "durch" den Bildschirm "sehen", obwohl sie eigentlich vom Display verdeckt wird. Dies soll ein noch immersiveres Nutzungserlebnis ermöglichen, auch wenn die Bildqualität des OLED-Panels in dem Bereich merkbar reduziert ist.Äußerlich ändert sich beim 4G-Modell des Axon 20 gegenüber der 5G-Version nichts. Das Display mit der darunterliegenden Frontkamera ist weiterhin 6,92 Zoll groß und arbeitet mit 2460x1080 Pixeln auf Full-HD-Niveau. Auch die 32-Megapixel-Kamera unter dem Bildschirm bleibt erhalten. Die Hauptkamera-Einheit auf der Rückseite nutzt wie im 5G-Modell einen 64-Megapixel-Sensor mit F/1.8-Blende, dem man eine Ultraweitwinkelkamera mit acht Megapixeln und zwei weitere 2-MP-Cams zur Seite stellt.Der 4220mAh große Akku bleibt ebenso erhalten. Neu ist, dass hier statt des Qualcomm-Chips der 5G-Version ein chinesischer UniSOC Tiger T618 Octacore-SoC die Plattform bildet. Der Chip bietet zwei ARM Cortex-A75-Cores mit 2,0 Gigahertz und sechs stromsparende Cortex-A55-Cores und wird im 12-Nanometer-Maßstab gefertigt. Er ist damit weniger energieeffizient als der 8nm-Chip von Qualcomm aus dem 5G-Modell, macht das Axon 20 aber eben deutlich günstiger verfügbar. Es sind sechs Gigabyte RAM und 128 GB interner UFS-Speicher an Bord. Saturn und Amazon listen das Axon 20 in der 4G-Version allesamt schon jetzt und versprechen eine Verfügbarkeit ab Anfang Dezember. Die beiden großen Elektronikketten locken dabei mit einem Preis von nur knapp 300 Euro für das mit Android 10 ausgerüstete Smartphone mit Under-Display-Kamera. Da MediaMarkt und Saturn außerdem einen zusätzlichen Nachlass von 35 Euro gewähren, kann man das ZTE Axon 20 derzeit für knapp 264 Euro vorbestellen.