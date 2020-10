Niederlande: Samsung Galaxy S20-Update legt LTE-Konnektivität lahm

Samsung hat jüngst mit der Auslieferung eines Updates für das Galaxy S20 und seine Schwestermodelle begonnen. In den Niederlanden ergab sich im Zusammenhang mit dem größten Netzbetreiber des Landes da­durch aber ein massives Problem: LTE funktioniert nicht mehr.

Kunden von Billiganbietern ebenfalls betroffen

Wer in den Niederlanden das jüngste Update für das Samsung Galaxy S20, S20 Plus und S20 Ultra 5G installiert hat, erlebte im Zusammenhang mit der Nutzung der Mobilfunknetze des Anbieters KPN eine höchst unschöne Überraschung. Ist das Update installiert, funktioniert der Aufbau von Verbindungen in das LTE- bzw. 4G-Netz von KPN nicht mehr.In einer Reihe von Foren sind nach Angaben von SamMobile diverse Berichte über die Auswirkungen des fehlerhaften Updates für die Galaxy S20-Modelle nachzulesen. Das Problem betrifft alle Versionen der im Frühjahr erschienenen Produktreihe, also sowohl die günstigeren LTE- als auch die teureren 5G-fähigen Ausgaben. Einzig das vor kurzem gestartete Samsung Galaxy S20 FE ist nicht betroffen.Neben KPNs eigenen Kunden sind auch die Nutzer von Drittanbieter-SIMs von dem Problem betroffen. Konkret können also auch die Kunden von Anbietern wie SimYo, Budget Mobile, YouFone und Lebara derzeit nicht mehr per LTE auf das mobile Internet zugreifen. Die Wiederverkäufer nutzen allesamt das KPN-Netz.KPN ist der größte Netzbetreiber der Niederlande und dürfte mittlerweile fieberhaft mit Samsung an einer Lösung für die LTE-Probleme in Verbindung mit seinem Netz und den S20-Smartphones arbeiten. Noch ist offenbar nicht absehbar, wann KPN und Samsung ein Update veröffentlichen wollen, mit dem LTE-Probleme bei der Galaxy S20-Reihe in Holland aus der Welt geschafft werden können.Betroffene Kunden müssen daher vorerst entweder auf die Installation des jüngsten Updates verzichten oder damit leben, dass ihr Smartphone nur noch über die deutlich langsameren 3G-Standards mit dem Internet kommuniziert, wenn sie sich außerhalb der Reichweite von WLAN-Verbindungen befinden.