Extended Security Updates: Microsoft machts gratis für Server on Azure

Microsoft eine eine ganze Reihe an Ankündigungen für die Partnerkonferenz Inspire veröffentlicht. Neben dem neuen Windows 365 gehört dazu ein Bonus für Nutzer mit Windows Server 2012 auf Azure - diese bekommen nämlich nun die erweiterten Sicherheitsupdates kostenlos.

Folgendes hat Microsoft darüber hinaus angekündigt:

Das ist eine Überraschung von Microsoft an seine Kunden und Partner: Ähnlich wie schon bei den Windows 7 Extended Security Updates hat sich der Konzern jetzt dazu durchgerungen, die Sicherheitsupdates für Windows Server 2012 auf Azure kostenlos weiterzuführen. Normalerweise hätten Nutzer nun für die erweiterten Sicherheitsupdates (Extended Security Updates, kurz ESUs) nach dem Auslaufen des regulären Supports zahlen müssen."Darüber hinaus können On-Premises-Windows Server- und SQL Server-Kunden, die migrieren und modernisieren möchten, von der Verlängerung der kostenlosen Extended Security Updates (ESUs) für Windows Server 2012/R2 und SQL Server 2012 wie folgt profitieren:Windows Server 2012 und 2012 R2 Extended Support endet am 10. Oktober 2023. SQL Server 2012 Extended Support endet am 12. Juli 2022. Kunden, die diese Frist nicht einhalten können, haben die Möglichkeit, ihre Anwendungen und Daten, die auf diesen Versionen laufen, für drei weitere Jahre zu schützen, wenn sie auf Windows Server und SQL Server auf Azure migrieren und die Vorteile der kostenlosen ESUs auf Azure nutzen. Kunden, die Windows Server und SQL Server auf diesen Versionen und on-premises betreiben, haben die Möglichkeit, ESUs zu erwerben.Die dreijährigen ESUs für Windows Server und SQL Server 2008 und 2008 R2 enden am 10. Januar 2023 bzw. am 12. Juli 2022. Kunden, die mehr Zeit für die Migration und Modernisierung benötigen, können die Vorteile einer Windows Server und SQL Server 2008 und 2008 R2 Sicherheitsupdate-Verlängerung für Azure für ein weiteres Jahr nutzen."