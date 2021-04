Returnal - Das PS5-Exklusivspiel zeigt sich im Launch-Trailer

Im potenziellen SciFi-Hit Returnal müssen Spieler in der Rolle der Weltraumpionierin Selene der verhängnisvollen Zeitschleife entkommen, die sie auf einem gefährlichen Planeten gefangen hält. Dass Spieler dabei auch tief in die Psyche der Protagonistin eindringen werden, macht nun der offizielle Launch-Trailer noch einmal deutlich, den Sony zusammen mit dem Entwickler Housemarque veröffentlicht hat.Returnal erzählt die Geschichte der Astronautin Selene, die während einer Mission einem geheimnisvollen Signal folgt, welches sie zum Planeten Atropos führt. Nachdem sie auf dem Planeten unsanft gelandet (sprich: abgestürzt) ist, findet sie sich in einer belebten, jedoch auch feindlich gesinnten Welt wieder, aus der es kein Entrinnen zu geben scheint.Das Besondere: Nach jedem Ableben findet sich Selene an ihrem Ausgangspunkt in einer leicht veränderten Welt wieder und muss sich so immer wieder an die veränderten Um­stän­de anpassen.Returnal erscheint am 30. April 2021 exklusiv für die PlayStation 5 und wird dort etwa von der schnellen SSD der Konsole profitieren. Dadurch können Spieler nach jedem Tod der Heldin sofort wieder ins Geschehen einsteigen.