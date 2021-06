Apple-Google-Duopol: Konzerne im Visier von britischen Regulierern

Wer ein Smartphone besitzen möchte, muss sich in den meisten Fällen mit Diensten von Apple oder Google auseinandersetzen. Bereits seit län­ge­rer Zeit wird kritisiert, dass die zwei Unternehmen effektiv ein Duopol bilden. Dagegen möchte die britische Wettbewerbsbehörde vorgehen.

CMA findet Situation besorgniserregend

Da Apple und Google die beiden am häufigsten verwendeten mobilen Betriebssysteme iOS und Android bereitstellen und die meisten Apps über den App Store beziehungsweise den Play Store heruntergeladen werden, kontrollieren die zwei Firmen die Hauptzugangspunkte im Smartphone-Markt. Aus diesem Grund möchte die britische Competition and Markets Authority ( CMA ) prüfen, wie stark das Duopol den freien Wettbewerb einschränkt.In aktuell laufenden Ermittlungen ist die CMA schon auf besorgniserregende Trends gestoßen. Apple und Google haben nahezu die voll­stän­di­ge Kontrolle über die mobilen Ökosysteme und besitzen nicht nur die Betriebssysteme iOS und Android, sondern auch die jeweiligen Stores sowie die vorinstallierten Browser Safari und Chrome. Das hat zur Folge, dass die Nutzer zwingend Services von Apple und Google ver­wen­den müssen, um ihr Smartphone nutzen zu können. Das erschwert neuen Anbietern den Ein­stieg in den Markt und führt zu höheren Preisen bei den Endkunden.Während die App-Store-Richtlinien, ein Suchmaschinen-Deal zwischen Apple und Google und Googles Privacy-Sandbox im Browser bereits von der CMA unter die Lupe genommen wer­den, möchte die Wettbewerbsbehörden die neuen Untersuchungen etwas breiter an­le­gen. Entwickler haben die Option, über einen Fragebogen Feedback einzureichen. Damit soll eine Marktstudie durchgeführt werden, die als Basis für Regulierungsmaßnahmen dienen könnte.